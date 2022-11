Xavier Mas Craviotto (Navàs, 1996) ha guanyat el LX Premi Ausiàs March de Poesia amb el volum La llum subterrània. Així s'ha anunciat aquest diumenge a la tarda en uns guardons convocats i gestionats per l'Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), organisme autònom de l’Ajuntament de Gandia. Edicions 62 publicarà els llibres guardonats el gener del 2023. A part del de Mas Craviotto, l'obra Un afer europeu, de Jordi Sebastià (Burjassot 1966) ha estat distingit amb el XLIV Premi Joanot Martorell de Narrativa

La llum subterrània, la proposta literària de Mas Craviotto consta de tres parts, precedides d’un poema preliminar i seguides d’un altre d’epilogal. La primera part és Notes esparses per a la representació d’un origen, la segona La foscor primigènia i la tercera La llum subterrània, amb setze poemes cadascuna.

De la seva banda, Un afer europeu, de Jordi Sebastià, se centra en la vida d'un jove periodista, Joan Ballester, que viatja a Brussel·les per cobrir un acte protocol·lari a les institucions europees. A la capital d’Europa s’assabenta de la imminent aprovació d’un tractat comercial que perjudicarà letalment els productors de taronja valencians i decideix quedar-se a Brussel·les per esbrinar els interessos que s’amaguen darrere d’aquell acord. Ballester s’endinsa en les clavegueres de la política, plena d’hipocresia i violència soterrada, protagonitzada per lobbistes.