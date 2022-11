El text d'Elles, de la manresana Sílvia Sanfeliu, ha estat guardonat en la primera edició dels Premis Teatremusical.cat, que s'ha celebrat aquest dilluns a la Sala Aquarella de Barcelona, organitzada per la revista digital amb el mateix nom. En la categoria de millor llibret, la bagenca competia amb Bye Bye Monstre de Marc Artigau, ¡Chakapum! de Joan Grau i Apologia i escarni de l'estupidesa humana de Marc Timón.

La bagenca va recollir el premi entre els aplaudiments d'una sala plena d'artistes d'arreu el territori, tal com ha ensenyat ella mateixa al seu perfil de Twitter. El text guardonat relata la història del descobriment de la vida de les avantpassades de la protagonista: les dones de la seva família. Ella rep un regal inesperat d’una tieta-àvia que no coneix, i això la porta a fer un seguit de visites, cada dijous a l’hora de berenar, a ca la seva Tia Càndida.

Pel que fa a la resta de premiats, les obres "Company", "Billy Elliot El musical" i "Adéu, Arturo" van ser les més guardonades de la nit. El muntatge del musical de Stephen Sondheim "Company", produït i dirigit per Antonio Banderas, ha estat el que ha acumulat més premis, amb quatre reconeixements: Millor Intèrpret en paper masculí per a Roger Berruezo, Millor Intèrpret en un paper femení de repartiment per a Anna Moliner, Millor Disseny d'Il·luminació per a Juan Gómez Cornejo i Carlos Torrijos i Millor Disseny de So per a Roc Mateu.

"Billy Elliot El Musical" va aconseguir un dels guardons més importants de la nit, el Premi al Millor Musical de Gran Format, a més dels de Millor Intèrpret en paper femení per a Natalia Millán i Millor Coreografia per a Peter Darling, Toni Espinosa i Elsa Alvaro.

El musical "Adéu, Arturo" de La Cubana també va rebre tres premis: Millor Direcció escènica per a Jordi Milan, Millor Escenografia per a Castells i Planas i La Cubana i Millor Vestuari per a Cristina López.