El festival Temporada Alta estrena a Catalunya l'espectacle 'Fuck me', de la creadora argentina Marina Otero. En aquesta 'performance', l'artista representa la seva pròpia venjança vers els homes i expressa la seva frustració després que una lesió va paralitzar la seva carrera professional en el món de la dansa. En el muntatge hi participa la mateixa Marina Otero, que dona ordres a cinc ballarins submisos, però sempre des de la fragilitat. Per mostrar aquesta frustració i ràbia, els ballarins repliquen les operacions que ha viscut l'artista per tractar les hèrnies discals provocades per la dedicació apassionada per la dansa. 'Fuck me' combina la ficció, el documental i la dansa i es podrà veure al Canal de Salt (Gironès) aquest diumenge.

L'espectacle 'Fuck me' forma part del cicle Connexió Iberoamèrica que proposa creacions d'artistes llatinoamericans durant el festival gironí per obrir la mirada a l'escena sud-americana. Amb aquesta proposta, Temporada Alta vol posar el focus en aquesta proposta que combina dansa, ficció i documental de la mà d'una de les artistes més destacades de l'Argentina. De fet, l'any passat va rebre el premi del públic del ZKB (Theater Spektakel de Zúrich). Maria Otero es va criar amb la idea de tenir un cos específic i hegemònic per poder ballar. Amb 38 anys, però, s'ha adonat que el cos només ha servit fins a un determinat moment de la vida. Per això en aquest muntatge, d'on també n'és directora, narra la història del seu avi com a personal d'intel·ligència i el seu lligam amb la dictadura militar. A més, 'Fuck me' s'ha convertit en la venjança personal de Marina Otero contra els homes. Ho fa posant de manifest la incoherència de com una dona fràgil pot acabar dominant a cinc homes que la sobrepassen en força. De fet, aquests cinc ballarins mostraran submissió cap a Otero, que els farà representar la violència i el dolor que van suposar totes les operacions que va viure de primera mà l'artista per reparar les hèrnies discals que tenia a causa de dedicar el seu cos a la dansa.