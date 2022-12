El Casal Cultural de Dansaires Manresans estrena espectacle

El Casal Cultural de Dansaires Manresans compleix tres quarts de segle de vida en plena forma. I sobretot aquest cap de setmana exhibeix el seu vigor amb l’estrena d’un nou espectacle com a cap de cartell, L’hostal de l’oreneta, que és també el primer muntatge de creació de la directora de l’Esbart de Dansaires Manresans, Judith Peirón, acompanyada per la reconeguda coreògrafa Alba Soldevila.

Un dels símbols del Casal és un ocell, concretament, l’oreneta, que dona nom també a una tradició de llarg recorregut com és la celebració, cada any per la Festa Major, de la trobada de balls tradicionals coneguda com Oreneta d’Or. Agafant-se a aquesta a aquesta icona alada, els responsables de l’esbart van decidir crear un muntatge nou que inclogués la paraula, i el resultat és una peça de poc menys d’una hora que interpreta el cos de dansa.

L’hostal de l’oreneta posarà sobre l’escenari prop d’una vintena de ballarins del cos de dansa de l’entitat, que a través de les danses creades per Peirón i Soldevila explicaran les vivències que uneixen un grup de pescadors i un altre de pagesos. És a dir, gent de mar i gent de terra endins, amb els seus contrastos però també inquietuds i alegries compartides.

L’hostal imaginari s’ambienta a la Catalunya central, però, tal i com remarquen els creadors, no remet a cap establiment concret del territori al que al·ludeix. Els seus protagonistes, per les característique del recinte, són persones de pas que van amunt i avall i expressen les seves petites i grans històries.

La banda sonora de l’espectacle està formada, bàsicament, per músiques de diferents discos de la Cobla Catalana dels Sons Essencials, les lletres de les quals tenen a veure amb qüestions com l’amor, la terra i la pertinença. El muntatge que ha bastit el Casal s’amara de l’esperit de modernitat que impregna els esbarts d’avui en dia, però sense perdre en cap moment l’arrel tradicional que dona sentit a la seva activitat i la seva constitució.

El cos de dansa, format per una vintena de ballarins, és el protagonista de les noves coreografies, si bé durant l’espectacle està previst que apareguin a l’escenari representants de tres altres entitats culturals de la ciutat, la participació de les quals des de l’organització es vol mantenir en secret fins el darrer moment.

Judith Peirón va guanyar una de les beques del pla d’impuls de la dansa d’arrel tradicional, i ha tingut l’ajuda d’Alba Soldevila, coreògrafa de la sardana Dansaires Manresans, creada per Francesc Juanola.

Una exposició i una obra de teatre per celebrar 75 anys

Complir 75 anys és motiu d’orgull i celebració, i això és el que està fent el Casal Cultural de Dansaires Manresans, creat el 1947 i que es pot considerar plenament com una de les entitats culturals amb més tradició de la ciutat. A més de l’estrena de l’espectacle de dansa «L’hostal de l’oreneta», el Casal també té dues altres cites aquest cap de setmana, concretament demà dissabte. D’una banda, a les 18 h, a l’Espai Cultural Plana de l’Om, inaugurarà una exposició amb fotografies i objectes sobre els seus tres quarts de segle de vida. La mostra estarà oberta fins el diumenge següent, dia 18. De l’altra, a les 19 h, a l’auditori del mateix equipament, el grup de teatre del Casal representarà l’obra «Tens un talent o potser no», una paròdia sobre el món dels ‘talent show’ que va a càrrec de l’equip de coordinació dirigit per Laura Prada.