El Kursaal tanca amb emoció el 45è aniversari d'Imagina't

La platea del Kursaal, amb grans i xics, i l'escenari van compartir les emocions de l'aniversari d'Imagina't. Aquest dissabte a la tarda, al teatre manresà s'hi va veure l’acte final de cloenda dels quaranta-cinc anys d’Imagina’t, l’associació que promou espectacles infantils i juvenils formada per voluntaris que col·laboren desinteressadament. Després d’un any de celebració que ha sumat més de 4.000 espectadors, l’any de commemoració ha arribat a la seva fi. L'acte va començar amb parlaments del representant d'Imagina't, Joan Vilà, recordant els inicis de l'associació amb el nom Rialles l'any 1977, una època on encara era difícil poder trobar espectacles culturals en català. També ha agraït a tots els voluntaris que han fet possible Imagina't al llarg dels anys, ja que s’han programat més de 500 espectacles i han passat pels diferents teatres i espais de Manresa uns 100.000 espectadors. Seguidament, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat de la regidora de cultura, Anna Crespo, ha pres la paraula per recordar aquells dissabtes que cada quinze dies a la Sala Ciutat de Manresa es podien veure titelles, teatre, dansa i circ.

L’acte ha estat presentat per la companyia Sgratta d’Avinyó que enguany celebren els deu anys i ho commemoraran el mes de maig amb un espectacle al Teatre Conservatori de Manresa. Durant la primera part de l’espectacle els artistes, entre ells Àngel Daban, Noè Rivas, Lluís Pinyot, Miqui Giménez, Amadeu Rosell Jordi Palau, Lluís Atcher i Pep López, han disposat de tres minuts per cantar cada un d’ells una cançó. Entre la petita funció de cada artista, els animadors de la companyia Sgratta, han explicat algun conte infantil perquè l’acte fos més amè. A la segona part de l’espectacle, s’ha incorporat una banda femenina formada per Anna Sardà, Mar Serra, Laia Casanellas i Marta Uridales. Els músics han tornat a sortir i han tocat una altra cançó juntament amb la banda. Noè Rivas, per exemple, ha cantat una cançó que va escriure fa vint-i-cinc anys fent referència al seu nom. Ningú entenia com es deia fins que va escriure la cançó Arca de Noé, ha explicat. L’acte s’ha acabat amb un concert conjunt, banda i artistes, interpretant la cançó El gripau blau. Des de l’entitat també han pujat a l’escenari i han dirigit unes paraules d’agraïment a Joan Vilà i a la seva dona, la Fina. Tot i que Vilà és qui va a veure espectacles arreu de Catalunya per poder-los dur a Manresa, la Fina és qui porta la part burocràtica que normalment no es veu. Els dos presents dalt de l’escenari, molt emocionats, s’han abraçat i fins i tot els ha caigut alguna llàgrima. La sala gran del Kursaal ha gaudit amb pares amb fills i avis amb nets. Tot i que l’acte havia de durar una hora i mitja, s’ha allargat fins a dues hores. Tot i això, durant l’acte hi ha hagut força rialles, s’ha picat molt de mans i també s’ha cantat. Els nens han també han ballat al passadís i als laterals de la platea. Tot i que era un espectacle infantil, als pares assistents també n’han gaudit com la Laia Serra. Ella ja era sòcia de Rialles i ara ho són les seves filles a Imagina’t. Solen anar dos cops al mes a veure els espectacles familiars que programa Imagina’t. «No ens ho volíem perdre i la veritat és que ens ha agradat molt», diu Serra.