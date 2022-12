El Quartet Atenea s'ha endut la victòria en el concurs biennal Prix Credit Suis Jeunes Solistes. Els quatre músics es van imposar a dos altres conjunts i a dos solistes en la final que va tenir lloc el 17 de desembre a l'Haute École de Musique de Lausanne. El Quartet va interpretar obres de Benjamin Britten, Henry Purcell, Raquel García Tomás, Wolfgang Amadeus Mozart i Claude Debussy. El premi consisteix en una dotació econòmica de 25.000 CHF i el debut al Festival de Lucerna el 17 d’Agost de 2023.

El Quartet Atenea, nascut a Barcelona l'any 2019, està format pels músics Gil Sisquella i Oncins (violí), Jaume Angelès i Fité (violí), Bernat Santacana i Hervada (viola) i Iago Domínguez Eiras (violoncel). El conjunt ha actuat en escenaris tan reconeguts internacionalment com el Festival d'Aix-en-Provence, el Festival de Música de Cambra Suïssa, la Schubertíada de Vilabertran i la Biennal de Quartets de Corda de Barcelona. El passat octubre van ser guanyadors del premi El Primer Palau en el certàmen que organitza el Palau de la Música Catalana. Actualment el quartet resideix a la ciutat de Basilea on cursa estudis de postgrau.

«Es busquen personalitats musicals convincents i que commoguin els oients per la seva singularitat»

"Una de les característiques especials del 'Prix Credit Suisse Jeunes Solistes' és que els finalistes competeixen contra solistes que toquen diversos instruments i diferents tipus de conjunts. El que busquem no és el millor pianista en termes tècnics ni el violinista més destacat, sinó personalitats musicalment convincents i que commoguin els oients per la seva singularitat”, explica Noémie Robidas, presidenta del jurat i presidenta de la Conferència de les Universitats de Música de Suïssa (CSUM) així com directora de l’Haute École de Musique de Lausanne.

«Aquests músics compleixen tots els requisits per a una carrera internacional i tenen un futur prometedor per endavant»

“La impressionant interpretació del Quartet Atenea va ser persuasiva i inspiradora. Tinc moltes ganes del seu concert de debut al nostre Festival", va comentar Michael Haefliger, membre del jurat i director executiu i artístic del Festival de Lucerna. "Com nombrosos guanyadors anteriors del 'Prix Credit Suisse Jeunes Solistes', aquests músics compleixen tots els requisits per desenvolupar una carrera internacional i tenen un futur prometedor per endavant".

El "Prix Credit Suisse Jeunes Solistes" és una iniciativa conjunta del Festival de Lucerna, el CSUM i la Fundació Credit Suisse. Després d'un procés de selecció intern, cada conservatori va poder nominar un màxim de dos participants per a les semifinals, que van tenir lloc a finals d'octubre a la Zurich University of Arts. Enguany, dos solistes i tres conjunts es van classificar per a la ronda final a Lausana. Juntament amb Noémie Robidas i Michael Haefliger, el jurat estava format per Floriane Cottet (Orchestre Dijon Bourgogne), Stephan Schmidt (Musik-Akademie Basel), Michael Eidenbenz (Zurich University of Arts) i Valentin Gloor (Haute École de Musique de Lausanne), els tres representants d’acadèmies de música suïsses. Daniela Bertoli va ser convidada del jurat com a representant de la Fundació del Credit Suisse.