El Cirque du Soleil ha presentat aquest dijous l’espectacle ‘Crystal’ que aterra al Palau Sant Jordi de Barcelona fins al 22 de gener. La 42a creació de la companyia explora les possibilitats artístiques del gel per primera vegada i ofereix destacades escenes de patinatge i acrobàcia que desafien la imaginació i les lleis de la gravetat.

La producció presenta a la Crystal, una jove creativa que se sent incompresa. Per escapar de la realitat inicia una aventura en un estany congelat que la portarà al món del revés. El món submarí que descobrirà serà fruit de la seva imaginació i un reflex d’ella mateixa. La història d’autodescobriment ofereix un món de colors, amb projeccions visuals, una partitura original i un repartiment internacional.

El repartiment de ‘Crystal’ d’onze nacionalitats compta amb patinadors sobre gel freestyle i de risc, acròbates, músics i un personatge còmic. Al llarg de l’espectacle poden veure’s escenes amb patinatge sincronitzat, figures d’estil lliure i patinatge extrem al costat de disciplines habituals del cric com el trapezi giratori, les cintes aèries i el ma a ma. “Els patinadors artístics han hagut d’aprendre a donar-se impuls a les barres de podi, els artistes de circ han hagut d’aprendre a patinar i els patinadors extrems han hagut d’aprendre els moviments del patinatge artístic”, han explicat.

Pel que fa a la història, a mesura que el personatge de la Crystal continua el seu viatge pel món del revés anirà convertint les seves rareses en creativitat amb la seva ploma. Amb aquest nou poder serà capaç de trobar la seva verdadera identitat i tornar a la realitat.

Així, l’espectacle prova de mirar les coses des d’una altra perspectiva més enllà de la vida quotidiana, per fixar-se en allò que normalment les persones passen per alt. “Sovint l’única manera d’apreciar les coses és mirar-les de reüll. Descobrir la pròpia individualitat i singularitat de cadascú requereix aventurar-se en un fi gel”, han destacat.

Com és habitual amb el Cirque du Soleil hi ha una destacada aposta en el vestuari i el maquillatge. Així, l’aspecte general del vestuari és de frivolitat barrejada amb surrealisme en un món fantàstic de gel. Hi ha des de faldilles típiques d’Escòcia, vestits amb taques de tinta destenyida, extravagants vestits d’inspiració art-decó amb un toc de nostàlgia suburbana o personatges que porten núvols al cap per recrear el món surrealista de la protagonista.

Tots els artistes poden entre tres i quatre vestits diferents a cada actuació i s’han elaborat perquè els intèrprets puguin canviar-se de forma ràpida sense treure’s els patins, tal com ha detallat la directora de vestuari, la catalana Isabel Franco. De patins n’hi ha de diverses tipologies: d’artístics, de dansa sobre gel i d’hoquei. Això sí, els patins van recoberts d’una mena de fundes perquè semblin sabates.

El decorat de l’espectacle vol ser una plaça del poble amb un estany congelat. A la part superior de l’escenari hi ha una enorme paret que conté tots els llocs familiars de la vida de la protagonista on hi experimenta experiències. El joc amb el gel permet que l’espectacle converteixi la zona en un pati d’una escola, una màquina de pinball gegant o una torre d’oficines d’una gran ciutat. Tot plegat amb l’ús de projeccions de vídeo i atrezzo.

El "viatge d'autodescobriment" de Crystal

El director artísic de l'espectacle, Rob Tannion, ha explicat aquest dijous que 'Crystal' és la historia del "viatje d'autodescobriment" de la protagonista, la jove Crystal. Al final, diu, descobreix que el seu punt fort és la seva creativitat, "i va creixent poc a poc fins a prendre la decisió de tornar a volar alt". Hi ha temes de "superació de qüestions de gènere, d'estatus econòmic… coses que poden tocar tots els cors", asegura Tannion.

El director també ha destacat la dificultat de posar els acròbates a actuar sobre gel, un requeriment que ha comportat una feina extra d'adaptació, i també eines com sabates i guants amb grampons. Això, a banda que se'ls va demanar que aprenguessin a patinar sobre gel.

Segons han indicat, amb aquest producció el Cirque du Soleil explora en l’essència del patinatge i porta el seu estil d’acrobàcies en el territori desconegut d’una pista de gel. El repte de la companyia es reduir els límits entre els esports de gel i el circ. “A Crystal gimnastes i patinadors realitzen acrobàcies sobre gel i a l’aire combinant a la perfecció múltiples disciplines”, han expressat.