«Vull donar tot el meu cor al musical de ‘Tadeo Jones’ perquè ells han confiat en mi»»

Sílvia Cordero Serra (2001), nascuda a Manresa i resident a Fonollosa, viu intensament des de fa setmanes a l’escenari del Teatre Alcázar de Madrid. La jove actriu bagenca interpreta el personatge de Victoria Moon, «la dolenta», del musical Tadeo Jones y la tabla esmeralda, que està en cartell fins al 29 de gener. Cordero comparteix protagonisme amb el cantant i compositor Naím Thomás, que el 2001 va prendre part en l’estrena d’Operación Triunfo, i la cantant i actriu Lucía Gil.

Com va arribar al musical de Tadeo Jones?

Porto molts anys en aquest món, fent molts càstings i topant-me amb moltes negatives. Aquest càsting, en concret, el va trobar la meva mare i m’hi vaig apuntar. Vaig fer el càsting i unes quantes proves més a Madrid i em van agafar. Tot va anar tant ràpid que en pocs dies ja estàvem assajant. Darrere del musical hi ha l’empresa Mediaset i els interessava fer el musical per les festes de Nadal. Sembla que estigués predestinat que hagués d’anar així.

Es va haver d’instal·lar a Madrid o podia anar i tornar?

Novembre i desembre van ser dos mesos molt intensos i sí que vaig viure allà, però aquest gener, com que és més fluix pel que fa a les funcions, ho he anat compaginant amb anades i vingudes. Però busco pis a Madrid per quan comenci la gira.

Era molt estricte l’horari d’assajos abans de l’estrena?

Cada productora s’organitza com vol, nosaltres assajàvem tres dies a la setmana, intensament. Com deia, el novembre va ser molt dur perquè estrenàvem al desembre i havia d’estar tot a punt. Va ser un procés molt bonic, però alhora molt estressant. Aquest gener fem les funcions els caps de setmana: dissabte i diumenge a les 12.30 h. Al febrer farem el salt a l’Apolo de Barcelona, també els caps de setmana, i després farem gira per Espanya i en ciutats catalanes com Tarragona i Terrassa.

Com és la Victoria Moon?

Podríem dir, entre cometes, que és la dolenta. A la pel·lícula no ho és tant, però en el musical ho han enfocat com si fos la malvada.

Va fer el càsting per aquest mateix personatge?

No em vaig presentar per cap personatge en concret, ja que al primer càsting em van fer ballar i cantar i en el d’interpretació van ser ells que em van adjudicar el paper de la Victoria. Els productors tenen una mena d’intel·ligència que els fa veure amb quins personatges pots encaixar.

És el primer musical que es fa sobre Tadeo Jones?

No, ja s’han fet dos musicals més sobre les dues primeres pel·lícules, però van anar a càrrec d’altres productores. El d’ara és sobre la tercera i s’ha fet gràcies a Onbeat Producciones, amb la col·laboració de Mediaset i Asmedia.

Qui és Tadeo Jones?

Tadeo és un arqueòleg que sempre vol un reconeixement pel que descobreix, però al final sempre la pífia. La Sara, que també és arqueòloga, l’ajuda i al musical es veu com, aquesta vegada, Tadeo destrossa un sarcòfag i desferma una maledicció que posarà en perill la vida de la seva amiga mòmia. Aleshores, Tadeo comença un camí ple d’aventures que el portarà de Mèxic a Chicago i de París a Egipte per trencar la maledicció. També busca ajuda externa i la demana a Victòria Moon que també és arqueòloga i té un fragment de la Taula Maragda.

Què és la Taula Maragda?

Cada pel·lícula té aventures i reptes a aconseguir. En el cas de la tercera, es relaciona amb la taula, una peça quadrada de color verd que representa que reactiva els monstres de l’inframón que poden arribar a dominar el món. El meu personatge vol aconseguir aquest poder.

El musical segueix el mateix fil argumental que la pel·lícula?

Sí, és la mateixa història amb un altre text. S’ha canviat amb la finalitat d’aconseguir més gags, més comèdia i més joc teatral a l’escenari. Les músiques i cançons també s’han creat pel musical, excepte Si tu me llamas, d’Omar Montes, que és de la pel·lícula. L’única diferència és que no surten el gos Jeff ni el lloro Belzoni.

Es dirigeix a un públic infantil?

Clarament és un espectacle familiar. Tadeo Jones és el dibuix animat que més triomfa a Espanya, i fins els 14 anys es pot veure bé.

El musical compta amb videomapping. Com és?

Sí, tenim atrezzo, escenografia i videomapping, que és una projecció 2D i 3D dalt l’escenari. És un dels primers musicals infantils que ho tracta i fa que el públic i els actors entrin molt més a la història. És una projecció de diferents escenes i és molt dinàmic perquè s’hi projecten les aventures que viu el Tadeo, i si els actors ens movem, la projecció també es mou.

Té més projectes?

Per a una bagenca, el salt a Madrid és un pas molt gran. De moment, vull donar tot el meu cor a l’obra, per haver apostat per mi, és un projecte molt bonic que la gent està rebent amb molt d’amor.

Està clar que es vol dedicar a aquest món.

Totalment, m’agradaria fer altres projectes i musicals per expandir la meva carrera professional.