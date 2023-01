El Barcelona Beach Festival, festival de música electrònica, no se celebrarà aquest estiu perquè segons la promotora organitzadora, Live Nation, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no atorga la llicència a l’esdeveniment. El certamen ja es va portar a terme l’any passat in extremis, després que el consistori al·legués que faltava documentació per atorgar el permís i s’arribés a un acord hores abans d’obrir les portes.

Però ara, els responsables del festival afirmen que el consistori els ha denegat la llicència d’activitat i que no han pogut trobar cap altra ubicació amb les condicions «idònies» per celebrar-lo. Per això, han pres la decisió de suspendre’l i afirmen que treballen per seleccionar un nou espai de cara al 2024. Els impulsors del festival afirmen en un comunicat que en els set anys que s’ha celebrat no ha «generat cap problema ni aldarull en la comunitat», així com que «sempre» s’han «respectat» totes les normes de seguretat i l’entorn natural de la platja. Al mateix text recorden alguns dels artistes més destacats que han format part d’algun dels set cartells, músics de «fama mundial» com David Guetta, Marshmello, Avicii, Steve Angello o Martin Garrix, entre d’altres.