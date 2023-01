Prop de 1.000 persones ja han passat pel teatre Conservatori per veure la Innocentada. Se n’han fet tres sessions amb molt bona assistència. La proposta teatral amb ADN manresà, manté un fil argumental propi cada any, que incorpora picades d’ullet crítiques i divertides sobre diferents qüestions que han anat passat al llarg els darrers mesos a la ciutat. Enguany es porta a escena la 66a Innocentada.

Un casament i una fàbrica ha estat l’eix escollit enguany. El títol del text «A bodes em convides», i tota l’obra gira al voltant del casament dels dos protagonistes. Una parella que comparteixen escenari amb 14 actors més i amb 11 ballarins, dansaires de l’Esbart Manresa de L’Agrupació Cultural del Bages. L’obra ha estat escrita per Carles Claret -que alhora interpreta un dels personatges que ell mateix ha creat- i dirigida per Jordi Gener. La direcció coreogràfica la signa Ariadna Guitart. Els balls formen part de l’essència de la Innocentada, i aquest anys els dansaires hi són molt presents. La integració del cos de ball en la representació millora cada any i l’esforç de l’esbart per una adaptació constant li va molt bé al text. Els dansaires són un grup amb molt protagonisme a l’espectacle, i que aixequen molt molts aplaudits a la sala. Com a mínim així va ser en la funció d’ahir a la tarda, i no era per menys, perquè l’equip va presentar peces creatives i molt diverses pel que fa als estils de ball, acompanyades dels respectius canvis de vestuari.

L’any passat el guió se centrava en Sant Ignasi, en aquest 2022, any del 500 aniversari de l’estada del religiós a la capital del Bages. L’obra tenia una relació molt directa amb fets que havien passat a la ciutat, amb actors de renom que hi havien desfilats, per exemple. Parlar de Sant Ignasi de Loiola era pràcticament una obligació fa un any. Però aquest any l’argument no té un fil conductor tan manresà. El text de Claret tracta d’una història d’amor i el manresanisme hi és en un segon pla, més tangencial, no tan directe.

La història que s’explica en aquest «A bodes em convides» té una data anterior al temps real, indeterminada, però, i en el decurs de l’obra es trenca la línia temporal i encara es va algun gir més. En vestuari, l’escenografia, conviden l’espectador a situar la història en aquest passat inconcret.

«A bodes em convides» té una bona representació d’actors manresans, molts d’ells consolidats i d’altres joves estudiants que mostre el seu alt nivell. L’escenografia té una tendència minimalista, utilitzant elements que ens transporten al segles XX. Hi ha una il·luminació detallista, i, en general, la posada en escena és poc carregada, un estil que es va consolidant en obres que dirigeix Jordi Gener.

La 66a Innocentada de Manresa convida a boda des de l’escenari i a tornar a omplir el teatre el proper cap de setmana.