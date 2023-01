Els responsables de La Mostra d'Igualada, la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils que se celebrarà del 30 de març al 2 d'abril, fan un any més una crida per reclutar voluntaris i trobar famílies que vulguin acollir artistes, programadors, periodistes i altres participants en el certamen.

La fira, que enguany arriba a la 34a edició, necessita cada any una vuitantena de voluntaris, que realitzen tasques de control d'espais, atenció al públic i preparació del material dels professionals, entre d'altres funcions, amb el suport del Grup Xarxa Igualada.

D'altra banda, el festival escènic igualadí ja ha gaudit tres anys del suport d'un grup de famílies que han obert les portes de casa seva per acollir persones que acudiran a la fira per treballar-hi, ja siguin artistes o professionals d'altres àmbits. Fins ara, en cada edició hi ha hagut una trentena de famílies voluntàries que han pres part en el programa d'acolliment. Del 2020 al 2022, aquesta iniciativa es va aturar per culpa de la covid, però enguany es reprèn amb tota normalitat.

Les famílies que acullen -i que no es fan responsables de la manutenció dels convidats, especifiquen des de l'organització- tindran diversos avantatges, com un pack familiar d'invitacions, la presència en el sopar de cloenda i l'enviament periòdic d'informació. Així mateix, les famílies entren en el sorteig d'un viatge i una estada per a quatre persones a la Fira de teatre infantil i juveil de les Illes Balears, que tindrà lloc l'octubre a Vilafranca de Bonany (Mallorca).

Per inscriure's, el termini és obert fins al 26 de febrer a la pàgina web del certamen, www.mostraigualada.cat.