Aquest dijous se sabrà qui són les persones guanyadores de la 15a edició del Premi Climent Muncunill i Roca adreçat a joves artistes en el camp de les arts plàstiques, un premi de caràcter bianual organitzat per l’Ajuntament de Manresa, a través del Museu de Manresa, i la família Muncunill i Roca, i amb la col·laboració de l’Escola d’Art de Manresa, l’Associació per al Museu de Manresa i el Cercle Artístic de Manresa.

Durant l’acte, que se celebrarà a les 7 de la tarda a l’Espai7 del Centre Cultural El Casino, amb l’assistència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, de la regidora de Cultura, Anna Crespo i Obiols, i Mercè Muncunill Roca, en representació de la família de Climent Muncunill Roca, es llegirà el veredicte del jurat i es donarà pas al lliurament de premis i l’estrenarà l’exposició d’una selecció de les obres de la quinzena artistes –Catalunya, el País Valencià i el País Basc- que enguany han participat. La mostra es podrà visitar fins al 18 de febrer, coincidint amb el programa de la Festa de la Llum.

Aquest concurs està obert a qualsevol creació artística de format bidimensional i només exclou les obres que necessitin un aparell reproductor per ser vistes. Poden participar tots aquells artistes menors de 30 anys o que compleixin 30 anys en el termini de la convocatòria. Es dona un primer premi i un accèssit que té la dotació econòmica següent: el 1r premi, 2.400 euros; i l’accèssit, 1.200 euros. L’obra guanyadora entra a formar part del fons del Museu de Manresa.

Els guanyadors de les edicions anteriors han estat: Oniric Omnia (Miriam Cifre Xamena), Eduardo Varela Fernández, Albert Giménez Torrent, Eduardo Carpena Carpena, Laura Rubio Bañón, Pablo Mateo Folgado, Emma Flores Sánchez, Francisco Salas Quesada, Marc Salas Armengol, Ricardo Sorokin, Maria Estrada Montenegro, Julia Marco Campmany, Borja Docavo Daviu, Nil Perujo Puig, Bernat Puig, Aida Mauri Crusat, Carina Romero Chaparro i Sergio Rocafort Giménez. Autors i autores que són de Manresa, del Bages i de Barcelona sobretot, però també alguns vinguts de diversos indrets de l’estat (Madrid, Múrcia, València, Palma de Mallorca). Les obres guanyadores són majoritàriament pintures, fetes en tècniques mixtes i en algun cas incorporen la fotografia o altres tractaments de la imatge. El guanyador de la 14a edició va ser Berni Puig, amb l'obra Bages; i l’accèssit per Francisco Salas Quesada, per l’obra Abril de 2020.

Un premi que es va iniciar l’any 2002

El Premi Climent Muncunill Roca per a joves artistes va celebrar la seva primera edició l’any 2002 i l’exposició de les obres presentades es va inaugurar a la Sala d’Exposicions del Museu de Manresa el 26 d’abril d’aquell any. Aquest premi es va establir en el marc d’un conveni de col·laboració entre la família Muncunill Roca i l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de mantenir el record de Climent Muncunill Roca i millorar les actuacions que s’anaven fent en l’entorn de la promoció dels joves creadors en el marc de la recerca i difusió sobre el patrimoni artístic que es feia des del Museu de Manresa. Així la família Muncunill Roca donava a la ciutat, per tal que es conservés al Museu Manresa, una notable col·lecció de pintura i dibuix que incloïa obres de Josep Mestres Cabanes, Evaris t Basiana, Josep Guardiola i Ignasi Muncunill Catllà i Climent Muncunill Roca. Al seu torn l’Ajuntament dotava econòmicament el premi i es comprometia a participar activament en la seva organització per mitjà del Museu de Manresa.

Fins a l’any 2009 l’exposició es continuà celebrant a la sala d’exposicions del Museu de Manresa. A partir de l’edició de 2009 l’exposició de les obres presentades es traslladà a la sala Espai 7 del Centre Cultural El Casino. Des d’aquest any, també, va canviar la periodicitat de la convocatòria passant a ser bianual.