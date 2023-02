El teatre Kursaal de Manresa ha estrenat amb èxit el cicle RBLS (Rebels) de teatre per a joves exhaurint les entrades per veure Nua, una obra sobre els trastorns alimentaris que va commoure els espectadors. El 60% del públic que va omplir la Sala Petita era menor de 30 anys. El cicle consta de dos muntatges més: Girls like that (Noies d'aquestes), que arribarà el 17 de febrer i tracta sobre el bullying; i Lázaro, una versió d'El lazarillo de Tormes a ritme de rap que es podrà veure el 12 de maig.