Anna Vilajosana deixa la presidència de la seu territorial d'Òmnium Bages-Moianès per motius personals. L'entitat ha anunciat la decisió de la periodista i col·laboradora de Regió7 en un comunicat, on també ha informat que la junta territorial anunciarà properament la convocatòria de l'assemblea anual ordinària, conjuntament amb l'obertura del termini reglamentari per presentar candidatures als càrrecs que cal renovar estatutàriament, entre els quals hi haurà la presidència.

Vilajosana va accedir al càrrec de presidenta de la seu territorial en l'assemblea de 22 de desembre de 2020. Al respecte, la junta li ha agraït "la intensa dedicació a l'entitat durant aquests dos anys" i ha expressat la seva voluntat de continuar "col·laborant-hi des de diferents àmbits".