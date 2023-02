Buhos publicarà a finals de març el seu nou àlbum d'estudi, 'La nit està que crema' (Halley Records), el sisè de la seva carrera. La banda liderada per Guillem Soler n'estrena aquest divendres el primer senzill, que és la cançó que li dona nom. 'La nit està que crema' evoca les nits de festa en que "es connecta amb algú". La cançó es va enregistrar a Can Pardaler amb David Rosell i Genís Trani. Al videoclip d'animació que l'acompanya el cantant viatja arreu d'un món en flames per acabar tornant a casa amb els seus company. La Sala Totem (Altarrabia, Navarra) serà la primera parada de la gira de presentació del disc, amb una desena més de dates confirmades per ara, com la inauguració de l'Strenes, el 31 de març, o el Festival Viña Rock.

'La nit està que crema' és una cançó amb arranjaments de música electrònica que manté l’essència festiva del grup de Calafell. Els dos productors, d'acord amb el grup, han tret Buhos de la seva zona de confort musical per submergir-los en un univers festiu on l'electrònica pren les regnes sense renunciar a les melodies i tornades enganxoses del grup. Entre els primers concerts anunciats de presentació de 'La nit està que crema' hi ha tres actuacions a Navarra i el País Basc, el Festival Strenes, el Viña Rock, el Canet Rock, l'Acampada Jove de Sant Sadurní d'Anoia i l'Empordà Music Festival, a La Bisbal d'Empordà.