El cantant urbà Bad Bunny ha debutat aquest dilluns en la llista de la revista Forbes dels 10 artistes i creatius millor pagats del món -i únic llatí-, que lidera el grup de rock Gènesi i que inclou a més a Taylor Swift, Sting i l'actor Brad Pitt, famosos que en conjunt van guanyar més de 1.300 milions de dòlars el 2022.

El porto-riqueny ocupa la posició número deu i d'acord amb Forbes, 2022 va significar per a l'intèrpret de "Me porto bonito" un ingrés de 88 milions de dòlars, producte de les seves últimes dues gires: "El último tour del mundo" i "The World's Hottest Tour", realitzades durant la primavera i la tardor del passat any.

La icona del pop, Taylor Swift, l'única dona dins del llistat, torna a ser present en la novena posició del rànquing, amb els 92 milions de dòlars, la major part provinent de guanys de la música que va llançar en anys anteriors, tot i l'actual èxit del seu àlbum Midnights, que va llançar l'octubre passat, i de la seva gira The Eras Tour, que arrencarà enguany, assenyala Forbes.

Mentre que el primer lloc és per al grup de rock progressiu Genesi, amb 230 milions de dòlars. La banda va començar l'any amb la venda de drets musicals per 300 milions a Concord Music Group. La resta dels seus ingressos en 2022 van arribar de les regalies de gires i música gravada.

Sting, guanyador de 17 premis Grammy, ocupa el segon lloc amb ingressos per 210 milions de dòlars. El cantant britànic va començar 2022 venent tota la seva producció musical, tant en solitari com quan va estar al capdavant de la banda The Police, per 300 milions.

La llista inclou també a l'actor, director i guionista Tyler Perry, amb 175 milions de dòlars, producte del seu treball al cinema, els seus programes BET TV i del que genera el seu estudi de producció.

El duo de Trey Parker i Matt Stone va guanyar 160 milions de dòlars com a resultat de l'acord heretat de HBO Max i la seva comèdia musical Book of Mormon, assenyala a més la revista que destaca que la majoria dels seus ingressos provenen d'un acord amb Paramount, que garanteix a la parella 935 milions de dòlars durant sis anys.

El cinquè lloc és per als cocreadors dels Simpson, James L. Brooks i Matt Groening, que van ingressar l'any passat 105 milions de dòlars. El popular actor Brad Pitt es troba a la llista pels seus 100 milions de dòlars guanyats el 2022. Segons Forbes, la venda majoritària dela seva productora Pla B al desembre li van generar uns 113 milions de dòlars després de pagar honoraris, a més d'haver guanyat uns 30 milions de dòlars per les pel·lícules Bullet Train, Babylon i The Lost City.

Li segueixen l'icònic grup Rolling Stones amb 98 milions, en part resultat de la gira que van guanyar 8,5 milions per nit i que els va portar a 15 ciutats a Europa.

El vuitè lloc és per al director James Cameron, amb 95 milions, a causa del seu èxit "Avatar: The Way of Water", que a més el va convertit en el director de tres de les pel·lícules més taquilleres de tots els temps juntament amb la primera "Avatar" (2009) i "Titanic" (1997).

El rànquing dels 10 artistes més ben pagats el 2022