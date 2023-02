Fragments d’una revolució és una peça teatral adaptada del text The Revolution’s Promise, que reivindica el teatre com a resistència cultural a Palestina. Interpretada per actors i actrius palestins i catalans, l’obra arribarà a Manresa aquest dijous al Casal de les Escodines (19 h). El muntatge també es podrà veure a Granollers i a la Seu d’Urgell (diumenge 26 de febrer, a les 12 del migdia, al Teatre-Cinema Guiu) . Aquest intercanvi teatral és fruit del treball conjunt de l’escola Arsènic, Espai de Creació de Granollers, l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa, Escola de Teatre de la Seu d'Urgell i The Freedom Theatre, en el marc de la iniciativa ‘Som Constructores’, amb la coordinació de l’Associació Catalana per la Pau que s’emmarca en el projecte "Mou-Teatre, arts escèniques, inclusió i transformació social’ que promou l’Ajuntament de Manresa.

Els actors i actrius catalans, acompanyats de l'Associació Catalana per la Pau, van viatjar a Cisjordània (Palestina) durant el setembre i l’octubre de l’any passat, per tal de conèixer The Freedom Theatre. Abans del viatge, es van impartir diversos tallers de teatre polític a Catalunya. Aquest espai d’intercanvi i la preparació de l’espectacle propicien la reflexió sobre la resistència cultural com a eina de transformació social i que, alhora, vol incrementar el compromís i la sensibilitat de la ciutadania catalana en la defensa de la cultura de pau, i reivindicar els drets i llibertats del poble palestí.

L’equip de treball ha estat constituït per persones de Palestina, Manresa i Granollers, tant pel que fa a la interpretació com a nivell de direcció, que signen Ahmed Tobasi i el manresà Albert Ruiz, director d'EAEManresa.

La reserva d’entrades es pot fer per telèfon, al Casal de les Escodines (938725454) o per correu electrònic, a casalescodines@ajmanresa.cat. Hi haurà taquilla inversa. La iniciativa rep també el suport del Consell Municipal de Solidaritat i de la Diputació de Barcelona.

"Fragments d'una revolució" i The Freedom Theatre

Es tracta d’una adaptació del text ‘The Revolution’s Promise’, amb testimonis d'artistes d'arreu de Palestina que celebren la resistència cultural i destaquen la censura i els atacs als quals es veuen sotmesos. L’equip d’intèrprets conduiran el públic al llarg de la història del The Freedom Theatre, un dels teatres polítics més emocionants del món, amb seu al camp de persones refugiades de Jenin. En escena, hi haurà tres estudiants palestines. També es comptarà amb les vivències de l’alumnat de Manresa i Granollers sobre la situació actual del poble de Palestina.

The Freedom Theatre és un centre teatral, cultural i també de reivindicació situat al camp de persones refugiades a Jenin, Cisjordània. Hi produeixen i escenifiquen obres de teatre professionals, hi organitzen tallers de teatre i hi ofereixen formació en arts escèniques, pedagogia i fotografia. Es va inaugurar l’any 2006 al mateix camp de Jenin per tal d’apropar i facilitar la cultura teatral als infants i joves de la zona. Mustafa Sheta i Ahmed Tobasi són els actuals director general i director artístic, respectivament.