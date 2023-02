L'aeroport de Lleida-Alguaire acollirà el 20 de maig un festival de música dance que comptarà amb la presència de més d'una trentena de discjòqueis. Es tracta d'una iniciativa pionera a l'Estat pel fet de dur-se a terme a l'entorn d'una infraestructura d'aquest tipus, segons han comentat des de l'empresa Macroaplec, organitzadora del certamen. La previsió d'assistència és la d'arribar a unes 5.000 persones; per un esdeveniment que s'allargarà deu hores, entre les vuit del vespre i les sis de la matinada. La idea és que el públic pugui tornar a escoltar cançons que sonaven a macrodiscoteques de Lleida, com ara Wonder i Big Ben, tancades des de fa anys. La venda d'entrades s'obrirà l'1 de març i el cartell es donarà a conèixer pròximament.

Des de l'organització han explicat que aquest tipus de festival s'ha dut a terme en països com ara Bèlgica, Holanda o els Estats Units. En el cas del de l'aeroport d'Alguaire, s'han previst dos escenaris: un de música d'estil dance i un altre de màquina comercial, segons han difós a través de les xarxes socials.