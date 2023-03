Descobrir i experimentar les arts escèniques com a vehicle d’expressió i comunicació. Aquest és l’objectiu del projecte "Berga en escena" impulsat per l’Escola Municipal de Música de Berga per explorar altres disciplines artístiques, i tres centres d’educació secundària de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa que té la participació d’una trentena d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Guillem de Berguedà, l’Institut Serra de Noet i l’Escola FEDAC Xarxa de Berga. El projecte va començar el passat dimarts i el condueix Ivan Otaola, graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, i la ballarina Laura Marsal.

Objectius Els objectius principals del projecte "Berga en escena" són que l’alumnat pugui endinsar-se en les arts escèniques a través d’un treball multidisciplinar que engloba la dansa contemporània, el teatre i la música. L'objectiu és que l'alumnat prengui consciència de la utilitat de les arts en el procés de creixement i construcció de la personalitat en l’etapa de l’adolescència. A més d'adquirir habilitats (interpersonals, musicals... o despertar les inquietuds artístiques), el projecte també està vinculat amb les competències bàsiques de l’Educació Secundària Obligatòria (artístiques, físiques, de l’àmbit social, cultural i valors). Periodicitat de les sessions El projecte, amb finançament de la Generalitat, es portarà a terme durant el segon trimestre del curs lectiu 2022-2023 i comptarà amb la col·laboració musical de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de música dels Pirineus. Es faran sis sessions de tres hores de durada cadascuna, dins de l’horari lectiu dels centres de secundària, i culminarà amb una creació col·lectiva i mostra final davant el públic. Aquesta última sessió oberta a la ciutadania es durà a terme el dimarts, 28 de març, al Teatre Municipal de Berga.