La 34a Mostra d'Igualada se celebrarà del 30 de març al 2 d’abril amb una trentena de companyies. La fira d'espectacles adreçada al públic infantil i jove recupera l'espai públic com a escenari de gran format després de la pandèmia, amb muntatges gratuïts i oberts a tothom. Entre les companyies catalanes, estatals i internacionals que hi participaran, després d'una selecció entre les 791 sol·licituds rebudes, destaquen La Mecànica, Leandre Clown, Cirque Pardi!, The Followers, Mos Maiorum i Guillem Albà, que presenta nou espectacle en solitari. La Llotja serà l'espai per a la trobada professional amb programadors catalans i d'arreu. Ara, ja n'hi ha 500 d'acreditats. L'any passat, la Mostra va tancar la 33a edició amb 8.000 espectadors que van passar pel centenar de funcions programades de 47 companyies.

"Torna la Mostra de sempre", ha subratllat el director de la fira Ramon Giné, aquest dilluns a Barcelona. La trentena de propostes es podran veure en una dotzena d'espais. Serà la Mostra de la normalitat, amb un format prepandèmic, que omple places i carrers sense limitacions; torna el carrer i tornem amb les propostes de gran format", ha reblat Giné. El director tanca aquest any el mandat de quatre anys que va iniciar malauradament en l'any de l'esclat de la pandèmia. Giné ha admès que segueix amb ganes de continuar i ha confirmat que es presentarà al concurs per escollir la nova direcció, que hauria de convocar-se properament.

La nova edició ha reduït el nombre de companyies i espectacles per tal d'ajustar-se al pressupost disponible, 443.000 euros i poder remunerar millor (fins a un 51% del seu caixet) els participants, segons ha exposat el director.

La fira vol continuar com a mercat referencial de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Per al públic i per als programadors. En aquest sentit, predominen les propostes catalanes (21), però també se n'han inclòs d'estatals (7) i dues d'internacionals després d'uns anys en blanc, i amb la idea que en siguin més en properes edicions. Dels 30 espectacles que es podran veure, hi haurà 5 estrenes absolutes i 3 a Catalunya. L'any passat en van ser una desena.

Enguany la Mostra Igualada tindrà 12 espais d’actuació. Amb la tornada els carrers es recuperen espais "històrics" de la fira com són la plaça de l'Ajuntament, la plaça de Cal Font i el Parc Central. També s'incorpora per primera vegada un espai escènic a la plaça del Rei. A banda dels espais públics d'accés gratuït, es mantenen espectacles als escenaris del Teatre Municipal Ateneu, el Teatre de l'Aurora, L'Escorxador i Can Papaseit, entre altres.

Programació

La programació, en línies generals, ofereix espectacles que "cada vegada més hibriden" disciplines i que, com sempre, es dirigeixen a perfils de públics diferents, des de la primera infància fins al públic adolescent i jove. La Mostra aposta per companyies que experimenten per "per donar visibilitat a propostes de risc i de qualitat".

La programació teatral compta amb espectacles com Cry Babies de The Followers, una ficció especulativa en clau de fals documental que aborda la relació entre l’educació, la societat i la violència; Les petites coses de la companyia de les Illes Balears La Mecànica, un espectacle on un grup d’adults lluiten per ser bons models sense perdre els papers, davant la lògica i directa sinceritat dels més petits; L’arbre del Teneré de la cia. valenciana La Negra, una proposta íntima que narra la història sobre l’últim supervivent d’un grup d’arbres que van créixer quan el desert estava ple de vida; Solar de Mos Maiorum, un espectacle-litúrgia que ens parla sobre la crisi energètica, la pèrdua d’identitat del món rural i el negoci de les centrals de plaques fotovoltaiques en camps de cultiu de zones rurals deprimides; o Ma solitud, el nou espectacle de petit format de Guillem Albà, un viatge de la comèdia a la poètica amb les mans com a punt de partida;

En el terreny de la dansa, destaca Ciudades (Arquitecturas en movimiento) de la cia. madrilenya Milímetro, una instal·lació viva que es construeix a través del cos, la veu i la manipulació d’objectes creada amb múltiples i petits maons de cartró. I Lignes de vie d'una de les dues companyies internacionals presents enguany: els francesos Cie Lézards Bleus, i el seu espectacle de parkour en façanes que utilitza com a partitura l’arquitectura i els espais públics;

D’entre les propostes de circ, hi destaquen N’imPORTE quoi de Leandre Clown, un espectacle de teatre gestual desbordant de bajanades on l’humor i la poesia es creuen al llindar de la porta i l’acompanyen artistes com Andreu Sans, Cristina Solé, Laura Miralbés i Pere Hosta; i l'altra internacional: Rouge Nord de Cirque Pardi!, un espectacle on la cia. francesa combina les tècniques circenses d’alt risc amb un encantador univers mecànic, una proposta de gran format que ens submergeix en un fresc cinematogràfic a la frontera entre Quentin Tarantino i Wim Wenders.

La Mostra també acollirà propostes on la música és la protagonista. En aquesta edició es podrà veure, per exemple, + de Sound de Secà, un espectacle de gran format que parteix del símbol de la suma (+) que convertit en escenari esdevé un encreuament creatiu i participatiu on es troben la percussió amb la dansa, la veu, el moviment i la poesia. Finalment, les instal·lacions també formen part de la programació de la 34a edició amb dues propostes immersives on el públic també n’és el protagonista. D’una banda, Idiòfona de Joan Català, un espectacle itinerant i participatiu que culmina amb una instal·lació sonora. De l’altra, Secrets de Tombs Creatius, un espectacle vivencial de carrer amb instal·lacions de joc per a totes les edats i un recorregut per a majors de vuit anys, una combinació d’artesania i tecnologia per oferir una experiència personalitzada, tan insòlita com emocionant.

D'altra banda, aquesta edició de la Mostra reconeixerà el talent de les companyies programades amb diversos guardons: el premi del públic, el 6è Premi Xarxa Alcover, els premis del jurat a millor espectacle familiar de sala, millor espectacle de carrer i millor espectacle per a joves, i també el Premi Territori Violeta, fruit de la col·laboració amb el festival d’arts escèniques homònim.

Trobada professional

Cada any la Mostra convoca prop d’un miler professionals del sector en un mercat que té per objectiu configurar les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. La Llotja, situada de nou a les Encavallades del Museu de la Pell, esdevindrà l’epicentre de les activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions familiars d’arreu del territori català i facilitar l’accés als circuits estatals i internacionals. Hores d'ara ja hi ha uns 500 professionals acreditats, segons han avançat avui els responsables de la Mostra.

Projecte de nou auditori

D'altra banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, s'ha referit aquest dilluns al projecte d'un nou auditori per a la ciutat, que s'ha d'ubicar al costat del Parc Central. Castells ha reiterat que el projecte segueix endavant, que el "pla funcional" encarregat ja està elaborat i que l'avantprojecte està en procés de "tirar endavant". Castells ha valorat que "això serà una realitat els propers anys", i ha defensat la necessitat de l'equipament per "desestressar" el Teatre Municipal Ateneu, així com un indret on a més de programació escènica s'hi pugui instal·lar l'escola de música, el conservatori i l'escola municipal de teatre d'Igualada.