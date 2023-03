L’actor i comediant francès Omar Sy rebrà el Premi d’Honor dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia per “la seva trajectòria d’èxits”. Nascut a França el 1978, Omar Sy va protagonitzar la pel·lícula ‘Intocables’ (2011), el seu primer èxit internacional, pel qual va rebre un Globus de Cristall. Aquest èxit va anar seguit d’un paper a la pel·lícula ‘X Men: Días del Futuro Pasado’ (2014) i un paper secundari a ‘Jurassic World’ (2015). Al 2021, la carrera d’Omar Sy va fer un altre pas quan va protagonitzar ‘Lupin’, una sèrie que narra les peripècies d’un lladre molt hàbil, que és a punt d’estrenar la tercera temporada.

L'actor francès també és conegut per aprofitar la seva imatge pública en causes contra el racisme, com la manifestació per l’assassinat de George Floyd.

L’entrega dels premis de la 67a edició tindrà lloc el 25 d’abril al Teatre Lliure. En aquesta edició també s’ha reconegut la pel·lícula ‘As Bestas’ i la trajectòria de José Luis Garci.