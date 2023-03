Todo a la vez en todas partes: Quan es va estrenar fa un any al festival South by Southwest ningú esperava que celebraríem els seus 7 increïbles premis Oscars. La producció és un trencament clar en la línia de les guanyadores al millor film. La seva irreverència surrealista i la seva ambició formal extrema suposen un canvi radical en les convencions narratives i estètiques precedents.

Una Acadèmia reforçada

A qui beneficia aquest canvi? D'entrada a la pròpia Acadèmia, que portava molts anys intentant reconciliar-se amb les noves generacions, completament focalitzades en llenguatges (Youtube, Tik Tok) que havien superat l'heterodòxia del cinema clàssic. D'altra banda, el triomf del film suposa una clara aposta per una proposta oriental, racialment integradora, i que posa al capdavant valors femenins. No deixa de ser ben significatiu que pràcticament tots els guanyadors agraïssin els premis a les seves mares, el cor emotiu que ens permet identificar-nos als protagonistes de l'esbojarrada pel·lícula.

Una cerimònia ràpida i eficaç

Al final de la cerimònia, el presentador Jimmy Kimmel va voler celebrar molt clarament que enguany no hi ha hagut cap incident, en clara referència a les traumàtiques situacions vinculades a La la land' i Will Smith. Conegut per ser el xòuman més connectat a Hollywood, Kimmel va encapçalar una cerimònia amable per a l'star system i per als espectadors televisius, que van veure com avançava amb una rapidesa inusual.

Altres premis per reflexionar

Al marge del canvi generacional pel cinema atrevit i independent que significa Todo a la vez en todas partes, els premis Oscar revelen també que el cinema estranger creix en influència a Hollywood. La facilitat amb la qual films com Parasitos, o enguany Sin novedad en el frente, han aconseguit Oscars importants permetrà veure en el futur la indústria nord-americana més oberta a la influència exterior.