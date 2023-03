El Departament de Cultura de la Generalitat durà a terme diversos projectes de millora del castell de Cardona, en diverses fases a partir del proper mes d'abril, i es començarà pels treballs de conservació i arranjament del camí cobert, que uneix la vila amb el castell. El conjunt d'actuacions, que el Govern ja va anunciar fa uns mesos, puja a un total d'1,18 milions d'euros, en part provinents dels fons Next Generation.

La posada en marxa imminent de la primera fase dels treballs s'ha anunciat arran d'una visita, aquesta setmana, de la directora general de Patrimoni Cultural, Sònia Hernández, al castell de Cardona, acompanyada de l’alcalde cardoní, Ferran Estruch, amb qui van comentar el detall de totes les inversions previstes al monument.

Pel que fa a les obres del camí cobert, es tracta d'un vial de prop de 200 metres de recorregut, on es realitzaran diverses actuacions que milloraran l’accés i la seguretat de la zona. El projecte preveu millorar la circulació dels visitants a l’entrada del baluard de Sant Llorenç, la millora de la conducció de les aigües pluvials en aquesta zona i l’adequació del coronament dels murs associats al baluard. També s’actuarà a l’interior del portal del baluard, on es rejuntarà la volta de la construcció i seguint el camí s’assegurarà també la volat del portal intermedi. La intervenció més destacada serà al portal d’entrada al baluard de Sant Josep.Tot això es complementarà amb l’adequació del talús de la part final del recorregut, la reconstrucció d’una part del mur superior del talús i la consolidació de la garita adossada a la casamata.

La inversió prevista en aquestes intervencions és de 580.000 euros que seran finançats pel Departament de Cultura (345.000 euros) i els fons Next Generation.

Igualment, en aquesta primera fase d'obres, es preveu la substitució del paviment de fusta i baranes de l’entorn de la Col·legiata de Sant Vicenç. L’actuació preveu renovar els suports i l’estructura que suporta l’entarimat de fusta i col·locar un nou paviment.

Altres propostes en procés

Paral·lelament, es treballa en el projecte de millora de l’eficiència energètica al castell. El projecte preveu la primera fase de la renovació de la il·luminació del monument en els àmbits interiors, exteriors i zones de pas de les persones, la millora de la climatització de l’espai de recepció, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i la posada en marxa de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics. L’objectiu és reduir els consums d’energia elèctrica, fomentar la producció d’energia renovable i afavorir l’ús dels mitjans de transport no contaminants. Les obres s’iniciaran al segon semestre del 2024 i està previst que durin un any. L’actuació s’ha encarregat a l’empresa pública Infraestructures.cat. Aquesta primera fase del projecte d’eficiència energètica suposa una inversió de 605.000 euros i serà finançada a través dels ajuts del fons Next Generation (PIREP) que ha sol·licitat el Departament de Cultura.

Pel que fa al projecte d’il·luminació exterior i interior del monument ara es farà una primera fase, amb el compromís de desenvolupar tot el projecte en aquests propers anys.