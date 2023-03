El que va començar sent un treball de final de màster de la cabrianesa Núria Ubach, s'ha endut aquest dissabte la Biznaga de Plata del públic al millor curtmetratge documental al Festival de Màlaga. "Les més grans", coproduït per televisió espanyola, ha sigut seleccionat entre una vintena de treballs més.

El film, dirigit per Ubach, la basca Marta Codesido, la xilena Dubi Cano i la sueca Ulrika Andersson, mostra la poètica de la vida quotidiana dels seus protagonistes, gent gran de Cabrianes.

🏆 BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO CORTOMETRAJE DOCUMENTAL a Les més grans (Las más mayores), de Núria Ubach, Marta Codesido, Dubi Cano y Ulrika Andersson. — Festival de Málaga (@festivalmalaga) 18 de marzo de 2023

El documental, que competia amb una vintena de curts més a la seva categoria, és fruït del treball de màster de documental creatiu de les quatre joves, estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona.

No hi ha res de ficció”, va explicar Ubach a Regió7, que ara viu i treballa a Barcelona. “Ens va costar entrar-hi, que s’acostumessin a nosaltres amb la càmera. Però un cop vam trencar la barrera hi va haver complicitat”. El resultat diuen que desperta tanta tendresa com somriures.

El curt ha acabat sent, involuntàriament, un homenatge a la gent gran. “Estem acostumades a veure moltes pel·lícules que en parlen però se les retrata com si fossin víctimes, abandonades... Volíem una cosa diferent”. La seva àvia Remei, la més gran del poble, va perdent la memòria. Ara, a vegades, ja no recorda ni que la van filmar per la pel·lícula. “Però s’han vist en pantalla gran i ens agradaria que poguessin venir a les altres presentacions que farem”, expliquen.

La coproducció catalana '20.000 especies de abejas' guanya la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula

Per un altre costat, '20.000 especies de abejas', d'Estíbaliz Urresola, ha guanyat la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula. La coproducció catalana també s'ha emportat el premi a millor actriu de repartiment per a Patricia López Arnaiz.

El palmarès en les categories interpretatives protagonistes manté el regust català: María Vázquez, protagonista de la coproducció catalana 'Matria', i Alberto Ammann pel seu paper a la producció catalana 'Upon entry', han recollit distinció. Matias Bize s'ha erigit amb el premi a millor director per 'El castigo'. 'Els encantats', una altra de les favorites al festival, ha rebut el guardó al millor guió, que signen Elena Trapé i Miguel Ibáñez Monroy