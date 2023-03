La llar dels somnis de milers d’infants i punt de partida de l’eslògan «més que un club» també té una cara fosca. Una faceta que el manresà Joan Jordi Miralles brinda amb un llibre que replanteja les arrels i els límits de l’esport d’elit.

A La Masia no s’hi fan persones, a tot estirar es destrueixen. La brutal afirmació és una de les múltiples bufetades de Triomfador, on Miralles s’endinsa en l’assetjament i els maltractaments intramurs de l’acadèmia del FC Barcelona. Un entorn que l’escriptor coneix bé del seu pas com a jugador de bàsquet adolescent i que novel·la en un llibre que no deixa indiferent.

La trama segueix un jove manresà que al començament dels 90 es trasllada a Can Barça, on conviurà amb desenes d’aspirants a futures estrelles del futbol o, com en el seu cas, del bàsquet. Una convivència, però, que aviat es revela com a il·lusòria pel clima de terror que els més veterans imposen a base de vexacions i agressions a l’ombra de tota supervisió adulta.

Sempre amb la guàrdia alta davant de nous abusos, el llibre exposa sense matisos els perills d’unes masculinitats nocives i en formació reduïdes en un entorn hipercompetitiu. A més del viatge vital del protagonista, el llibre proposa al lector un camí cap a una petita punxada de culpa cada cop que celebri la gesta d’un nou ídol.