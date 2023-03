Una conversa entre la filla del poeta Miquel Martí i Pol, Mariàngels Martí, i la presidenta de la Fundació Miquel Martí i Pol, Montse Caralt, aquest dimarts, a l’Espai Òmnium; el recital poètic i musical i multilingüístic Postals de Montserrat, dijous dia 23, a l’Ateneu Les Bases; el recital poètic de la rapsode Elisenda Segura, acompanyada pel guitarrista Pau Ruiz, el 24 a la llibreria Parcir; o el recital poètic Bukowski Essencial, el 30 de març, a la Llibreria Papasseit són alguns dels actes més destacats que se celebraran a Manresa per commemorar el Dia Mundial de la Poesia, proclamat per la UNESCO el 21 de març de 1999.

El programa a la capital del Bages proposa des d'avui i fins al 31 de març 18 accions poètiques, 8 més que l’any passat. Recitals poètics i musicals, tallers infantils, xerrades, exposicions, presentació de llibres i activitats a les biblioteques veïnals dirigides especialment als infants seran algunes de les propostes que tenen per objectiu visibilitzar el gènere poètic i celebrar la festa de les paraules i les lletres.

La programació d’activitats està organitzada i coordinada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa i, enguany, amb la implicació d’una quinzena d’entitats i serveis de la ciutat: Les biblioteques de Manresa (Ateneu Les Bases i El Casino), Òmnium Cultural Bages-Moianès, el CNL Montserrat, Llibres Parcir, Llibreria Papasseit, Llibreria Poques Paraules, Cineclub Manresa, UManresa-Fundació Universitària del Bages, l’Espai Creatiu d’Escriptura del Centre Cívic Selves i Carner, Associació Centre Cultural Xinès a Manresa i les biblioteques veïnals de la Ctra. de Santpedor, Sagrada Família, Cal Gravat, La Balconada i Plaça Catalunya.

La presentació d’aquesta nova edició es va celebrar a la Llibreria Poques Paraules, amb l’assistència de Núria Brugarolas Camps (Consorci Normalització Lingüística Montserrat); Neus Capdevila Oliveras (Biblioteca Ateneu Les Bases); Jordi Estrada i Carbonell (Òmnium Bages- Moianès); Marina Hosta Vila I Ramon Caballol Teixidor (Biblioteques Veïnals de la Sagrada Família i Plaça Catalunya); Zulima Martínez Rodríguez (Espai Creatiu d’Escriptura), Gerard Muixí Tejado (Llibreria Poques Paraules) i Xiaoping Wang (Associació Centre Cultural Xinès a Manresa).

Poema del Rector de Vallafogona

La celebració del Dia Mundial de la Poesia arreu del territori de parla catalana és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació de l’Associació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO i compta amb la col·laboració d’entitats públiques i privades que impulsen un munt d’iniciatives (recitals, lectures de poemes, homenatges, jams poètiques..) presencials i a la xarxa.

Cada any es tria d'un poema que es tradueix a nombroses llengües, mostrant la riquesa mundial de la poesia. Enguany el poema escollit per la Institució de les Lletres Catalanes és “Tant si baixes la vista vers la immunda” de Francesc Vicent Garcia (Rector de Vallfogona), de qui enguany es commemora el quatricentenari de la mort.

Francesc Vicent Garcia i Ferrandis va néixer a Saragossa l’any 1579, però es va criar a Tortosa, una de les ciutats més importants de la Catalunya de l’època. Posteriorment, va estudiar i rebre els ordes menors a Barcelona i fou ordenat sacerdot a Vic. El 1607, amb quasi 28 anys, va prendre possessió del càrrec de Rector de Vallfogona, des d’on va escriure la majoria de la seva obra, tot i que no va parar d’anar amunt i avall del país complint encàrrecs i comissions per a les altes esferes: a Girona, Lleida, Tarragona, València o, fins i tot, a Madrid. Va morir a Vallfogona de Riucorb el 1623, a 44 anys, a causa d’una malaltia.

Garcia va ser un poeta, i no pas un poeta qualsevol, sinó el primer poeta en llengua catalana que escriu a la manera dels poetes barrocs. La seva obra, d’una qualitat excepcional, va ser reconeguda arreu del Principat, ja en vida seva, i després es convertirà en el gran referent de la poesia en llengua catalana fins a la Renaixença. El Rector també és un mite que forma part de l’imaginari col·lectiu català, on apareix com el paradigma del clergue enginyós, murri i sorneguer. Això s’explica perquè, en paral·lel al seu reconeixement dins el món literari, la veu popular havia anat escampant arreu del territori tot un repertori d’anècdotes gracioses de les quals era el protagonista. Aquestes anècdotes, que tenien ben poc a veure amb la seva vida real, eren contalles de l’humor clerical de l’època que es van anar atribuint a Garcia, probablement perquè la seva poesia havia estat majoritàriament satírica i ell, un personatge popular.

Programació a Manresa

L’Ajuntament de Manresa, que participa en el Dia Mundial de la Poesia des del 2007, ha editat un tríptic que recull totes les activitats i que es podrà trobar a les biblioteques i equipaments i serveis públics municipals, a la web municipal www.ajmanresa.cat o la web de Manresa Cultura.

-Exposició: MIRALLS DE FÀBRICA

Per commemorar el cinquantè aniversari de la publicació de La fàbrica, de Miquel Martí i Pol, els artistes del Taller de gravat de l'Escola d'Art de Manresa han creat, amb tècniques de gravat i estampació, peces inspirades en els poemes. Fins al 31 de març.

Biblioteca Ateneu Les Bases. C/ Cintaires 30-32

Dilluns 15.30 a 20.30 h, dimarts i dijous 10.30 a 13.30 h; de dimarts a divendres 15.30 a 20.30 h i dissabtes 10 a 14 h

Organitza: Escola d'Art de Manresa, Ajuntament de Manresa i Biblioteca Ateneu Les Bases

-Cinema: CLOSE

Lukas Dhont dirigeix un poema sobre el dol i la culpa. Léo i Rémi comparteixen una intensa amistat d'estiu, amb tota la puresa i l'alegria pròpies dels seus tretze anys. Fins que, en tornar a l'escola, els rumors que desperta la seva relació trenquen aquest vincle únic. Avui.

Espai Plana de l'Om. Plana de l'Om, 5

Entrada: 5 €. Anticipada a: kursaal.cat

Organitza: Cineclub Manresa

-Taller infantil: POESIA BESTIAL DE JOSEP VALLVERDÚ

Per commemorar el centenari del naixement de Josep Vallverdú, farem punts de llibre originals combinant treballs manuals amb poesies dels dos Bestiolaris. Divertiu-vos com animals!. De dilluns 20 a divendres 24 de març, 17 a 18 h

Biblioteca Ateneu Les Bases. C/ Cintaires, 30-32. Gratuït

Organitza: Ajuntament de Manresa i Biblioteca Ateneu Les Bases

-Taller Infantil: CAL·LIGRAFIA DE POESIA XINESA

S'estudiarà un poema xinès, els elements bàsics de cal·ligrafia xinesa i s'escriurà amb pinzell i sobre paper d'arròs.

Per a infants a partir de 7 anys acompanyats d’una persona adulta. Dilluns 20 de març, 18 a 19.30 h

Casal de les Escodines. C/ St. Bartomeu, 50

Inscripcions: casalescodines@ajmanresa.cat.

Tel. 93 872 54 54. Material: 5 €/persona

Organitza: Associació Centre Cultural Xinès a Manresa

-Llibres: LA POQUES PARAULES RECOMANA POESIA

Espai destacat de poesia a la llibreria i recomanacions de llibres a Twitter i Instagram: @poquesparaules. De dimarts 21 a dissabte 25 de març.

Llibreria Poques Paraules. C/ Urgell, 35

Organitza: Llibreria Poques Paraules

-Conversa i lectures poètiques: ARA ÉS L'HORA DE DIR QUE LA POESIA PERSISTEIX

Conversa entre la filla de Miquel Martí i Pol, Mariàngels Martí, i la presidenta de la Fundació Miquel Martí i Pol, Montse Caralt. Els alumnes del Certamen de Lectura en Veu Alta, organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics del Bages, llegiran poemes del poeta de Roda de Ter, coincidint amb el vintè aniversari de la seva mort. Dimarts 21 de març, 19 h

Espai Òmnium. C/ Sobrerroca, 38

Organitza: Òmnium Bages-Moianès

Col·labora: Centre de Recursos Pedagògics del Bages i Serveis Territorials de Cultura

-Lectures poètiques i propostes didàctiques: PASSEJADA PEL BESTIOLARI DE JOANA RASPALL

Una mirada poètica a càrrec de l'alumnat del Grau en Mestre d'Educació Infantil d'UManresa. Dimecres 22 de març, 18 h

Acte per a públic adult.

Centre de Documentació Josep Maria Aloy. Edifici FUB4 – Educació. Avda. Universitària, 10

Organitza: Fundació Universitària del Bages

-Acció: LA POESIA SURT AL CARRER

A partir de l'obra poètica d'escriptors/es joves, les persones de l'Espai Creatiu d'Escriptura han creat microrelats oferint-ne la seva visió personal. Dijous 23 de març, 16 a 18 h

La mostra s’exposarà fins al 31 de març.

Plana de l'Om.

Organitza: Espai Creatiu d'Escriptura del Centre Cívic Selves i Carner

Col·labora: Ajuntament de Manresa

-Taller infantil: L'OBRADOR AMB LA POESIA BESTIAL DE JOSEP VALLVERDÚ

A partir de la lectura de poemes dels dos Bestiolaris de Josep Vallverdú s'elabora un treball manual. Dijous 23 de març, 18 h

Per a infants de 4 a 8 anys.

Biblioteca del Casino. Passeig Pere III, 27

Gratuït. Inscripció prèvia:

https://bibliotequesdemanresa.wordpress.com/

Organitza: Biblioteca del Casino

-Recital poeticomusical i multilingüístic: POSTALS DE MONTSERRAT

"Poemes –postals" que evoquen els contorns de l'espai i la distància, escrits i recitats en anglès per l'escriptora Harriet Sandilands i amb improvisacions musicals contemporànies de la violinista Maura Cronin. Dijous 23 de març, 19 h

Clausura de l'acte amb una lectura de poemes en diferents llengües i piscolabis final.

Biblioteca Ateneu Les Bases. C/ Cintaires, 30-32

Organitza: Ajuntament de Manresa i Biblioteca Ateneu Les Bases

Col·labora: Consorci de Normalització Lingüística Montserrat, Associació Centre Cultural Xinès a Manresa i Forn Jorba

-RECITAL POÈTIC

A càrrec d'Elisenda Segura, rapsode, acompanyada del guitarrista Pau Ruiz. En acabar, tastet d'encenalls de xocolata. Divendres 24 de març, 19 h

Llibreria Parcir. C/ Àngel Guimerà, 74

Organitza: Llibres Parcir

-Recital poètic: BUKOWSKI ESSENCIAL

Presentació del recull de poesia de Charles Bukowski que acaba de publicar LaBreu Edicions. Tertúlia i recital poètic amb Marcel Riera, el traductor, i Ester Andorrà, editora de LaBreu Edicions. Dijous 30 de març, 19 h

Llibreria Papasseit. C/ Barcelona, 25

Organitza: Llibreria Papasseit

BIBLIOTEQUES VEÏNALS

Dilluns 20 i dimarts 21 de març, 17 a 19 h

Què és la poesia?

Creació d'un mural poètic.

Ctra. Santpedor, 188

Organitza: Biblioteca veïnal Ctra. Santpedor

Dilluns 20 de març, 17 a 19 h

Cadàver exquisit.

Taller de creació conjunta de poemes.

C/ Penedès, s/n

Organitza: Biblioteca veïnal de l'AV Sagrada Família

Dimarts 21 de març, 17 a 19 h

Taller de poesia visual

La poesia, a part de paraules, pot jugar a ser una imatge creada amb les mateixes paraules.

C/ Penedès, s/n

Organitza: Biblioteca veïnal de l'AV Sagrada Família

Dimarts 21 de març, 17 a 19 h

Dibuixem la poesia

Recital de poemes de Joana Raspall i dibuixos inspirats en les seves poesies.

Passeig de Sant Jordi, s/n

Organitza: Biblioteca veïnal de l'AV Balconada

Dimecres 22 de març, 17 a 19 h

L'hivern fred

Taller de creació de poesia al voltant del tema "l'hivern".

Pl. Cal Gravat, 2

Organitza: Biblioteca veïnal de l'AV Cal Gravat

Divendres 24 de març, 18 h

Recital de poesia infantil

Els usuaris de la biblioteca llegiran poesies fetes pels infants de les biblioteques veïnals.

Centre Cívic Selves i Carner. C/ Bernat Oller, 14-16

Organitza: Biblioteca veïnal de l'AV Plaça Catalunya