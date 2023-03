La Sala Gran del Kursaal acollirà aquest divendres 24 de març, a les 8 del vespre, el concert de presentació de Febrer // Agost, el nou treball del duet manresà Jo Jet i Maria Ribot que en aquesta ocasióm actuarà en format de trio amb Marina Lluch a la bateria i pad.

Febrer//Agost és un àlbum de llarga durada que publiquen de la mà de Segell Microscopi, amb 9 cançons que exploren sons nous que abracen un so més electrònic i urbà amb la incorporació de la bateria i el pad; però sense perdre l’essència del duet. És el seu quart disc i el presentaran amb un directe diferent, un directe de trajectòria, que anirà més enllà del folk d’autor dels inicis de la formació. El nou treball de Jo Jet i Maria Ribot ha estat produït per Sr. Chen, que hi ha posat la sonoritat magnètica i soft-urban que buscaven.

Serà un concert especial per als manresans, que comptarà amb les col·laboracions de la cantant navarclina Júlia Collado, coneguda artísticament com a Iris Deco; i també amb l'igualadí Enric Verdaguer, que ara també presenta nou projecte com a Henrio. Iris Deco intervindrà a La incertesa, darrer tema del nou terball que compta amb videoclip; i Henrio cantarà a Guerra experta.

Jo Jet i Maria Ribot tornaran al teatre Kursaal, després de la presentació de sant llorenç, el seu tercer disc, l’estiu del 2020, en un dels primers concert que es van programar al Kursaal després del confinament per la Covid-19.

El vestuari del directe és una creació de la marca manresana de disseny de moda Killing Weekend. A l’equip creatiu hi ha Elisabet Mateu i Ignasi Àvila i a l’equip tècnic, Àngel Guilanyà i Albert Compte.

Les entrades per veure el concert de Jo Jet i Maria Ribot tenen un preu de 15 euros (12 euros amb Carnet Galliner, per a majors de 65 anys, i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat.