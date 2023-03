El musicòleg i assagista manresà, Oriol Pérez i Treviño, presentarà aquest dimarts a la Parcir de Manresa el llibre Bach en temps de pandèmia. La presentació, a les 19 h, tindrà la participació del compositor santjoanenc Manel Ribera i de l'escriptor Miquel de Palol, que en signa el pròleg. L'acte inclourà la interpretació al fortepiano de peces de J. S. Bach a càrrec del pianista i compositor manresà Roger Illa, amb una àmplia formació en praxi històrica i interpretació en instruments de teclat històric.

Publicat per l'editorial Dinsic, especialitzada en llibres, partitures i publicacions relacionades amb la música, Bach en temps de pandèmia està concebut, apunta el subtítol, com un dietari personal en forma de pelegrinatge pels cicles de cantates de Johann Sebastian Bach. El llibre comença el 25 de desembre de 2020 i acaba el 19 de desembre de 2021, el quart diumenge d'Advent. Com explica l'autor en la introducció, amb l'arribada del primer Nadal en pandèmia va voler "arrencar algun projecte especial". I el resultat es aquest llibre: "cada diumenge i festivitat litúrgica em centraria en una cantata de Bach, que en el seu conjunt representen un dels grans Everests de la cultura musical occidental". Però, com avisa, el llibre és "un dietari personal sobre aquest corpus de les cantates de Bach on cadascuna de les seves audicions amb la corresponent lectura dels seus llibrets, l'anàlisi retòrica musical, i especialment la reflexió i meditació, em van portar durant un any a realitzar aquest pelegrinatge interior en forma de dietari". Un pelegrinatge que reflecteix, subratlla, "un temps més viscut cap a dins que no pas cap enfora". A més de les cantates, l'autor -en els casos de les festivitats sense música bachiana- també tracta altres obres seves com la Passió segons Sant Mateu, els Motets i les Misses Luteranes, entre d'altres.

A banda de Bach en temps de pandèmia, als prestatges de les llibreries es pot trobar un altre volum del musicòleg manresà, una monografia sobre el català Robert Gerhard i Ottenwaelder (Valls, 1896-Cambrisge, 1970), probablement el compositor català més important del segle XX i un dels pocs universals que, malgrat això, continua sent una figura força desconeguda per al gran públic. Titulat Robert Gerhard. Un quixot amb noblesa d'esperit, ha estat editat a la col·lecció FICTA Lletres de l’editorial gironina FICTA edicions.

L'autor

Immers, en els darrers anys, en recerques de misticisme, espiritualitat i música, en l'actualitat el manresà escriu periòdicament al portal Nosolocine la secció Entre Clàssics. És crític musical d'El Punt-Avui i membre del consell editorial de Dinsic Publicacions Musicals. És autor, entre d'altres, dels llibres Josep Maria Mestres Quadreny (amb Anna Bofill), El més grans dels romàntics: Robert Schumann i Quan canta la sibil·la (amb Antoni Gelonch).