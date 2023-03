La sèrie "Tú también lo harías" del manresà David Victor s'estrenarà el 26 d'abril a Disney+. Així ho ha anunciat el director bagenc, qui va incorporar Manresa com a element dins la història per dur a terme la producció. La sèrie ha sigut creada i escrita per Victori, director també de ‘Sky Rojo’ i ‘No matarás’, i Jordi Vallejo (‘El inocente’, ‘No matarás’), i està dirigida també pel mateix manresà.

El director bagenc, a banda de fer pública la data en què la sèrie estarà disponible a la plataforma d'streaming, ha mostrat un avanç del tràiler. En el tast de "Tú también lo harías" ja es poden identificar indrets de la capital del Bages, com per exemple l'avinguda dels Dolors, la redacció de Regió7 o l'Anònima. En aquest últim punt s'hi va recrear la Comissaria de Manresa, un indret clau en la trama de la sèrie produïda per Legendary Television i ESPotlight.

L’argument de "Tú también lo harías" presenta com a punt de partida un atracament a mà armada dins la línia d’autobús que connecta l’aeroport amb diverses ciutats a prop de Barcelona. L’atracament resulta en els tres atracadors morts, una persona en recerca i captura i sis testimonis incapaços d’identificar el fugitiu. L’agent Fran Garza (Pablo Molinero) i la seva companya i exparella, Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospiten que els testimonis no diuen la veritat. Tots sis asseguren no haver vist la cara de l’assassí, però tot apunta que han fet un pacte de silenci per protegir el fugitiu.

El repartiment d’aquesta nova producció el formen Pablo Molinero, Ana Polvorosa, Michelle Jenner, José Manuel Poga, Paco Tous, Elena Irureta, Ana Wagener i compta amb la col·laboració especial de Chechu Salgado.