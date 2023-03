No vol ser un festival centrat exclusivament en recitals de poesia, vol debatre sobre el gènere, "conversar amb els autors i autores, saber com treballen, com s'inspiren, com pensen, quina metodologia van servir", explica el berguedà Vicenç Zumajo, un dels promotors del nou certamen poètic berguedà Pas (Poesia a sac) que se celebrarà aquest dissabte 25 de març i el proper, 1 d'abril. Zumajo, amb el gironellenc Toni Gol (ambdós membres del col·lectiu literari La Tecla) i Carles Turat, responsable de la llibreria Sense Paraules, que va obrir portes el desembre del 2020 al número 22 de la plaça Viladomat de Berga, són els responsables d'un festival berguedà, que tindrà la seu a la Sense Paraules, i que s'estrena amb dues jornades de converses sobre poesia que reuniran en diferents taules rodones prop d'una vintena de poetes i poetesses del país i de la Catalunya Central. Noms com David Castillo i Jordi Llavina.

El Pas, amb el suport d'editorials com L'Albí, LaBreu, Fonoll, Grèvol, Tèmenos, Neret i Trípode, vol situar Berga en el mapa cultural poètic amb un festival "diferent". El nou certamen berguedà s'afegeix al veterà Festival de Poesia Vila de Gironella, que organitza l'associació cultural CalamArts en Tinta, de la qual Zumajo en forma part. El Pas se celebra ara, també, diu Turat, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Poesia, per reunir "poetes joves, veterans, premiats, conversar sobre les diferents tendències poètiques i conèixer quin és l'estat del gènere avui". La tria dels autors s'ha fet, apunta Zumajo, pensant en Sant Jordi. Així, els convidats també tindran l'oportunitat de presentar la seva novetat literària: "o acaben de publicar-la o està a punt de sortir al mercat, com és el cas de la puig-reigenca Montserrat Butxaca", assenyala Zumajo. Així mateix, les jornades serviran, també, per donar a conèixer la nova editorial berguedana Grèvol, centrada en poesia, nascuda aquest any amb tres novetats i que aixopluga el Centre d'Estudis d'Avià. Dissabte, la jornada es dividirà en quatre taules rodones. La primera debatrà sobre "Cànon i contracànon de la poesia" amb autors consagrats com David Castillo, el berguedà Xavier Gonzàlez-Costa, Jordi Vintró i Marta Pérez-Sierra. Moderarà Toni Gol (11 h); Pep Sanz, Laura G. Ortensi i Salvador Giralt parlaran sobre "Veus poètiques: influència o tendència". Moderarà Carles Turat (12.15 h); la tercera reunió poètica del dia, a les 6 de la tarda, la protagonitzaran "Poetes de la Catalunya Central", amb Marcel Tuyet, Chantal Poch i Carles Cervelló (a l'espera de saber si finalment podrà participar el poeta Josep Grifoll) amb Montserrat Butxaca com a moderadora. Els debats es tancaran parlant de "Veus poètiques: Paraula o poesia", a les 19.15 h, amb Montse Maestre, el manresà Ton Armengol i la mateixa Butxada amb Zumajo com a moderador. En acabar hi haurà un sopar poètic on es podrà recitar (micro obert) amb l'acompanyament musical de Quim Castilla. El dissabte 1 d'abril serà el torn del darrer premi Carles Riba, Jordi Llavina, que presentarà Un llum que crema i de Marcel Riera amb Abans de la tempesta. Serà a 2/4 de 12 del matí en una taula rodona moderada per Toni Gol. Després, la resta de la jornada ja tindrà un component més festiu, explica Zumajo, amb la presentació de la revista Caramella, dedicada a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, amb Roser Reixach, del consell de redacció; i la presentació del llibre Lliri d'Aigua, que aplega una mostra representativa de la poesia i de les cançons populars del Berguedà amb membres del Grup de Viver i Quirze Grifell. El Pas acabarà amb les actuacions de M. Antònia Pujol i Subirà i Berguedana de Folklore Total.