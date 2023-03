Xavier Bosch (Barcelona, 1967) publica «32 de març», la seva novena novel·la, on explica la història d’una dona que s’instal·la a casa de la seva àvia a París i en descobreix els secrets familiars.

A través de dos plans temporals, París l’any 2008 i la capital francesa en plena ocupació el 1940, l’obra analitza el paper del periodisme al servei del nazisme i com el fotoperiodisme encarregat pels alemanys era utilitzat com una arma de seducció massiva. Després d’haver ambientat Algú com tu (Planeta) a París, Bosch torna a França fent un homenatge a l’amor entre una àvia i una neta on es ressegueixen empremtes familiars i col·lectives.

Una de les protagonistes de la novel·la és Barbara Hébrard, una agent literària que s’instal·la en un cinquè pis del districte de Montmartre tot fugint d’una experiència matrimonial que l’ha trasbalsat. Aprofitant que la seva àvia, amb qui té un vincle molt especial, marxa a viure a una residència, la Barbara lloga una de les habitacions i la història es complica quan un enigmàtic fotògraf que no retrata rostres apareix dormint al seu sofà. Els dos personatges acaben compartint els motius que els han portat a fugir del seu passat. La descoberta d’una fotografia en una exposició porta la Barbara a qüestionar-se si realment coneix la seva àvia.