Les dones tindran un especial protagonisme en la tercera edició del Festival Jordi Savall, que tindrà lloc del 28 de juliol al 15 d'agost amb catorze concerts a Montblanc i els Reials Monestirs de Poblet (Conca de Barberà) i Santes Creus (Alt Camp).

El músic igualadí Jordi Savall ha subratllat en la presentació que "els músics hem de ser sensibles al que passa al món" i per aquesta raó han volgut "posar un accent especial a les dones, especialment a les que lluiten, aquí i fora, per la llibertat, i també a la natura, dos eixos que han inspirat la programació d'aquesta tercera edició”.

La vila de Montblanc serà el primer escenari del festival per acollir dos concerts al convent de Sant Francesc, que abordaran "la temàtica de la recuperació de la memòria com a reducte de resistència". Amb el títol "Diàlegs de la memòria i de l'esperit", el primer concert (28 de juliol), que estarà interpretat pel conjunt Hespèrion XXI i Jordi Savall, inclourà músiques medievals jueves i musulmanes que comparteixen les tradicions del Mediterrani.

El segon concert a Montblanc (30 de juliol) transitarà per la música històrica catalana, des de la Revolta dels Segadors de 1640 fins a la caiguda de Barcelona el 1714 i els Decrets de Nova Planta del 1717, interpretada pel conjunt instrumental Hespèrion XXI juntament amb la Capella Reial de Catalunya amb el mateix Savall com a músic i director.

El monestir de Poblet, a Vimbodí i Poblet acollirà el 29 de juliol una "proposta intimista meditativa" amb el concert "Camins de l'ànima" a càrrec de la Jove Capella Reial, sota la direcció de Lluís Vilamajó, i obres de Bach, Schütz, Joseph Rheinberger i la compositora contemporània Patricia Van Ness.

Savall ha destacat que a Santes Creus tindrà lloc l'11 d'agost un dels concerts més emblemàtics, titulat "Músiques per la vida i la llibertat", "un homenatge a les dones que són perseguides per la seva condició femenina a països com l'Afganistan, l'Iran, Palestina o Síria". En aquest concert al municipi d'Aiguamúrcia hi participaran cantants d'aquests països: l'afganesa Jasmin Behnawa, la iraniana Nazanin Saveh, la palestina Nai Barghouti i la siriana Waed Bpuhassoun, acompanyades pel conjunt Orpheus 21 sota la batuta de Savall.

El director i violagambista oferirà també diverses actuacions dedicades a la figura femenina a través dels concerts "Las lágrimas y el fuego de las musas" (12 d'agost) i dels "Stabat Mater" realitzats per diversos compositors europeus que interpretarà La Capella Reial i Le Concert des Nations (14 d'agost).

L'obra de compositores també estarà present en programes com L'Amante Segreto, sobre músiques al voltant de l'autora Barbara Strozzi a càrrec del conjunt Hirundo Maris, sota la direcció d'Arianna Savall i Peter U. Johansen (12 d'agost), i el que interpretarà el jove conjunt The Ministers of Pastime (13 d'agost) d'obres de Maddalena Casulana i Isabella Leonarda.

La natura serà la protagonista, segons Savall, en dos concerts més: "Les quatre estacions" de Vivaldi (13 d'agost) a càrrec de l'orquestra Le Concert des Nations, integrada únicament en aquesta ocasió per les seves dones intèrprets per evocar l'orquestra femenina de l'Ospedale della Pietà que dirigia el mateix Vivaldi, de la qual es commemora el 300è aniversari de la seva estrena.

En el segon concert, que clourà el festival el 15 d'agost, La Capella Reial, dirigida per Savall, interpretarà obres de Felix i Fanny Meendelssohn.

Aquesta edició comptarà amb l'actuació d'artistes i solistes internacionals com la cantant cubana Teresa Yanet, que el 13 d'agost cantarà un programa matinal dedicat a la música afrocubana; la violinista Lina Tur Bonet i la pianista russa Olga Pastxenko, que interpretaran sonates de Beethoven i Schubert el 14 d'agost; i la cantautora algeriana Miléna Kartowski-Aïach, que oferirà músiques jueves del seu país l'11 d'agost.

El coordinador del festival, Martí Sancliment, ha apuntat que aquest any s'ha ampliat l'aforament pel que fa a l'edició anterior i s'acostarà a les 6.000 persones.

Per facilitar l'accés del públic als concerts nocturns de Santes Creus, el festival ha habilitat per primera vegada un servei d'autocars des de Barcelona, Tarragona i Reus (Baix Camp).

El festival comptarà novament amb un espai gastronòmic amb productes de proximitat.

L'obra de l'artista catalana Francesca Llopis "Floriran roses damunt l'aigua" és la imatge d'aquesta edició del festival, dedicada a les dones intèrprets i compositores.

El pressupost d'aquest any és de 380.000 euros, un terç dels quals són aportacions públiques (Generalitat, Diputació de Tarragona, Ajuntament de Montblanc i Ministeri de Cultura), un altre terç prové d'aportacions privades i el restant, de la venda d'entrades.