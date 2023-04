Florir. La cantautora manresana Claudia Perramon Freixanet complirà 28 anys el 13 d'abril. El mateix dia que Claudia Bloom, el seu nom artístic, estrenarà el seu primer disc, Mariposas blancas, a la Sala Petita del Kursaal. Un nom amb el qual se sent "plenament identificada", que ja tenia al seu compte d'instagram (@bloomistery), que significa un florir misteriós i que va triar, sense misteris, quan va decidir engegar la seva carrera musical. Mariposas blancas, un àlbum de debut gravat en l'estudi del músic i productor Toni Xuclà, conté 14 temes, en català, castellà i anglès i que ella mateixa defineix de "cançons medicina". Entre el folk, el pop i el jazz, la cantautora, que s'enlluerna amb Sílvia Pérez Cruz, Judit Neddermann, Norah Jones, Trevor Hall o India Arie, viu la música com un autèntic procés de "sanació, d'empoderament i d'amor propi". El concert serà un "regal d'aniversari per a mi i per a vosaltres". El públic.

Aquest matí, Claudia Bloom ha presentat el concert al Kursaal, on ha cantat el tema que obre el disc i amb el qual "sempre" inicia els concerts, Peus freds, sol calent una cançó en català i en castellà que ella comença i acaba i que incorpora en el cos central les paraules del cantaor Enrique Morente. Amb guitarra acústica i una veu entre avellutada, a voltes esquinçada, vulnerable però molt càlida, Claudia Bloom ha "convidat" al públic al seu "viatge" personal. Perquè Mariposas blancas és un disc de "celebració, que explica la seva vida, però també de "tancament", d'obertura a una "nova etapa". En el concert d'estrena, Claudia Bloom estarà acompanyada per David Ugalde (piano), Tabaré Ríos (guitarra) i Joel Sánchez Grueso (percussions).

Les catorze cançons del disc, explica, són la seva "història" dels darrers anys. Una autobiografia de diferents "moments de vida" que ella mateixa explicarà i que cantarà en el mateix ordre que es troben al disc. La primera, Peus freds, sol calent, la va compondre als 19 anys. Per a ella, ha estat "un procés d'aprenentatge" que es va iniciar amb una "crisi" quan tenia 21 anys i havia acabat el seu pas per l'Institut del Teatre: "ho vaig deixar tot i em vaig dedicar a viatjar. Vaig descobrir moltes coses de mi mateixa" en un moment en què necessitava "trobar bellesa en el què em passava". La música era "sanació i esperança" i les cançons "em van fer sentir viva". Bloom ha concebut el concert com una mena de "reality", diu, on intercalarà la música amb l'explicació del per què de cada tema: "vull que el públic sàpiga d'on han sortir les cançons i que pugui entrar a la meva història". Una manera d'atorgar més "profunditat" a la percepció de la primera escolta a través de "capsuletes o episodis" de la seva vida.

Assegura el concert serà un "espai càlid i segur" perquè cantant "puc ser jo mateixa"; que a l'escenari "flueix" i que "obre el cor" perquè sap que "la música, que fa la seva feina", són "emocions i sensacions". El nom del disc, Mariposas blancas, acabat de sortir del forn, està molt lligat a la necessitat que va tenir de la "natura" durant l'època de crisi. Les papallones, diu, "em transmetien la sensació que tot aniria bé". Un símbol que significa "transformació" i una cançó -a més del títol del treball de debut- que va trigar dos anys a compondre i que ha estat la que "ha enllaçat" tot un projecte que ha significat per ella "esperança: d'anar-me estimant han sorgit aquestes cançons".

La cantautora va començar a estudiar piano als 6 anys i als 13 va començar a fer teatre musical. Una proposta de la "mare" que es va convertit en un motor i que ja no va abandonar. Després de cursar el Batxillerat Artístic va entrar a l'Institut del Teatre i en acabar, la crisi: "no tenia gens clar cap a on tirar". Però sabia que "explorar la veu em fascinava". Va rebre i ara fa classes de cant "terapèutic". La veu, diu, "és un instrument molt potent que va "més enllà de cantar i de cantar bé". Per a la manresana, "alliberar-se vocalment" implica, "expressar-se, perquè tothom, encara que no ho sàpiga, sap i pot cantar". De manera inherent. Com ballar.

Molt agraïda a Xuclà, que "m'ha ajudat a revisar les cançons, a fer nous arranjaments i harmonies, que ha estat molt generós", el disc Mariposas blancas, que es penjarà a xarxes, no es podrà trobar físicament el dia del concert per problemes de darrera hora però, assegura, "qui el vulgui el podrà demanar i jo l'hi enviaré".

Les entrades per assistir al concert de Claudia Bloom tenen un preu de 12 euros (10 euros per a majors de 65, Carnet Galliner i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet www.kursaal.cat