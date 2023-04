Regió7 obre aquest divendres, 14 d'abril, la recepció d'obres de l'11è Concurs de relats de Sant Jordi, que enguany proposa reinventar la llegenda del drac incorporant un nou element: Sant Jordi era un cavaller animalista. Les obres, de com a màxim 1.500 caràcters, han de ser originals i en català.

Patrocinat per Tallers Ballús, el concurs de relats de Regió7 manté aquest 2023 els premis en metàl·lic de l'anterior edició: 200 euros per al guanyador; 150 euros per al segon premiat i 100, per al tercer. A més, tots tres gaudiran d'una subscripció digital anual al diari i hi haurà un petit lot de llibres per a les deu obres que s'escullin com a finalistes.

Els interessats en participar hauran d'escriure un text que imagini un Sant Jordi amant dels animals havent de fer front al drac i plasmar-ho en només 1.500 caràcters (espais inclosos). Es poden fer arribar els relats al diari fins al dilluns 1 de maig. S'ha de fer a través d'aquesta mateixa pàgina (utilitzant el formulari de la part inferior) i en un format Word o similar, que permeti l'edició dels textos (no en PDF).

10 obres finalistes tindran premi

D'entre tots els relats presentats, la redacció de Regió7 seleccionarà deu obres que seran considerades finalistes i que tindran, totes elles, premi, un petit lot de llibres. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística. El resultat d'aquest primer cribratge es donarà a conèixer a partir del 9 de maig.

Un jurat de primer nivell, format per escriptors, persones relacionades amb el món literari i representants d'aquest diari seran els encarregats d'escollir les tres obres guanyadores, que seran publicades en les edicions de paper i digital de Regió7. Els membres del jurat s'anunciaran en els pròxims dies. El veredicte final es farà públic a partir del 22 de maig.

Els premis:

100 euros, una subscripció digital anual a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres. Set finalistes: un petit lot de llibres.

Col·laboren amb l'11è Concurs de relats de Sant Jordi de Regió7 Llibres Parcir, Alba Editorial, Angle Editorial i Farell Editors.