Torna la Festa del Cinema en una nova edició del 15 al 18 de maig. Els espectadors es poden acreditar des d’aquest dijous a la iniciativa al web de la festa. Així durant aquests quatre dies, els espectadors podran gaudir de totes les pel·lícules de la cartellera al preu especial de 3,5 euros per entrada.

Els menors de 14 anys i els majors de 60 no necessiten acreditació per participar-hi. La venda anticipada de les entrades en línia per aquests dies començarà el 10 de maig. L’Acadèmia de Cinema espanyola, l’ESCAC i Fotogramas són els col·laboradors oficials de la Festa del Cinema.