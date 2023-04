Chanelazo a Rubí. A 20 quilòmetres de casa seva i amb l'escalf de familiars, amics i fans, l'artista olesana Chanel Terrero va estrenar dissabte per primer cop a Catalunya el seu nou single Callaíto, en forma de col·laboració amb l'andalús Abraham Mateo. La cantant va sortir a l'escenari del Primavera Pop de Los40, a Rubí, acompanyada del cos de ball amb el qual va debutar l'any passat al festival d'Eurovisió amb SloMo.

Chanel i Abraham Mateo: química pura a l'escenari

L'èxit eurovisiu no va faltar a l'actuació. Com tampoc ho va fer Toke, el seu segon senzill. L'olesana va fer una remescla d'ambdues cançons que van deixar atònites les més de 20.000 persones, segons fonts de l'organització, que van omplir de gom a gom l'Escardívol. El públic encara no havia acabat d'ovacionar quan l'artista va fer entrar a l'escenari Abraham Mateo, amb qui divendres va presentar oficialment la seva primera col·laboració al Primavera Pop de Madrid, i ahir, ho van repetir a Rubí, estrenant d'aquesta manera Clavaíto a Catalunya.

La bachata va fer moure els malucs tant al públic assistent com als mateixos artistes, qui van demostrar tenir una gran química.

Un cartell amb prop d'una trentena d'artistes

A banda de l'olesana, més d'una vintena d'artistes van trepitjar dissabte l'escenari del Primavera Pop de Rubí. Entre aquests, van destacar les actuacions de cantants de talla nacional com Nil Moliner, Ptazeta i Beret. També van actuar l'eurovisiu Sam Ryder i l'argentina Emilia.

Lola Índigo va ser l'encarregada de tancar el festival, que va durar més de quatre hores. La cantant madrilenya, que el passat 13 d'abril va estrenar el seu tercer treball discogràfic El Dragón va posar el colofó final a la festa amb l'estrena de El Tonto, una col·laboració amb l'artista canari Quevedo.