El Servei Educatiu del Kursaal tornarà a acollir aquesta primavera els 5 projectes adreçats a alumnat de Manresa i la Catalunya Central i entre el 17 d’abril i el 26 de maig més de 4.000 alumnes prendran part a Rexics, CantaXics a les Escoles, Cantània, Fem Òpera! i Fem Dansa!) que s’ofereixen, respectivament, a alumnes de P2, cicle Inicial de Primària, cicle superior de Primària, 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO. Aquesta iniciativa torna amb una novetat, l’empresa municipal Aigües de Manresa ha instal·lat fonts d’aigua al pati del teatre Kursaal per tal que tot l’alumnat que participa als projectes del Servei Educatiu, en pugui fer ús.

Amb la iniciativa, l'organització pretén eliminar les ampolletes d’aigua individual que es donaven fins ara i que moltes vegades quedaven mig plenes. La voluntat és contribuir entre tots plegats a fer un ús més sostenible i racional, tant de l’aigua com dels envasos. Les fonts del pati del Kursaal estaran instal·lades fins a final de maig, un cop acabat Cantània, el darrer dels projectes.

Les cantates

El primer projecte que pujarà a l’escenari de la Sala Gran serà ‘CantaXics a les escoles’ amb l’espectacle ‘El somriure de la Princesa’ amb música de Luis González i text de Manel Justícia, que es representarà en 5 funcions des d’avui dilluns fins divendres (19h) amb la participació de 1.163 alumnes de 26 centres de cicle Inicial de Primària.

Després del CantaXics, els projectes del Servei Educatiu es reprendran el mes de maig. El primer serà el Fem Dansa!, que enguany és una producció pròpia del Kursaal coreografiada per Nàdia Pesarodona i Guillem Cirera. Hi participaran 181 alumnes de 9 centres de secundària que mostraran un espectacle de dansa contemporània i moviment. Serà el divendres 5 de maig a les 8 del vespre.

Després serà el torn del projecte ‘Fem Òpera’, adreçat a alumnes de 1r i 2n d’ESO, que es representarà a la Sala Gran del Kursaal en quatre sessions, del 16 al 19 de maig a les 19h. Com l’any passat, l’alumnat s’endinsarà en el món dels musical amb la representació del muntatge ‘De l’òpera al musical’, amb dramatúrgia i lletres de David Pintó i Sílvia Sanfeliu i arranjaments d’Óscar Peñarroya. Un total de 13 centres educatius amb 703 alumnes participen en aquest projecte.

El diumenge 21 de maig pujaran dalt de l’escenari del Kursaal l’alumnat d’Educació infantil amb el projecte ‘Rexics’ i la representació de ‘Buffa!’, un espectacle de producció pròpia, ja representat en altres edicions, i encarregat expressament pel projecte a un equip de músics i pedagogs musicals, coordinats per Anna Vega i Marta Canellas (pedagogues musicals especialitzades en músiques per a nadons). En l’edició d’aquest any participen en el projecte 455 alumnes de 19 centres educatius.

Finalment, la setmana del 22 al 26 de maig la Sala Gran acollirà les representacions de ‘Cantània’ amb la interpretació per part d’alumnes del Cicle Superior de Primària (4t i 5è) de la cantata “Les portes del món” amb composició musical de Raquel Garcia Tomàs i text de Bernat Castany. Un projecte que s’organitza conjuntament amb l’Auditori de Barcelona i que en aquesta ocasió comptarà amb les veus de 1.734 alumnes de 47 centres educatius.