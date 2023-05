FotoNostrum ha presentat la primera gran retrospectiva centrada en el Calendari Pirelli. L’exposició, que es podrà veure fins al 30 de juliol, compta amb 450 fotografies de 41 professionals de totes les edicions del calendari des dels seus inicis el 1964 fins a 2023. Sota el títol ‘L’Eterna Bellezza’ i comissariada pel fotògraf italià Amedeo Turello, la mostra recull com s’ha retratat la dona en aquest calendari al llarg de la història. L’exposició compta amb treballs de reconeguts fotògrafs com Peter Lindbergh, Annie Leibovitz, Helmut Newton o Herb Ritts. Pel que fa a les models hi ha noms com Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Kate Moss, Sofia Loren, Jessica Chastain, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Rosalía, Kate Winslet o Robin Wright.

Conegut per les seves imatges icòniques i sensuals, l'exposició s'interessa per l'evolució que fa el Calendari Pirelli per reflectir els canvis socials i culturals en la percepció de la feminitat i l'apoderament de la dona. En roda de premsa, la fotògrafa de l'edició de 2023 del calendari, l'australiana Emma Summerton ha explicat que a les seves fotografies ha retratat les seves musses. "Volíem que a les fotos expliquessin la seva experiència: el que són i el què fan", ha comentat Summerton. Així, Summerton ha reivindicat la presència de la dona i ha celebrat que amb el calendari es dotés d'un paper i una veu "fonamentals". Per la seva banda, el comissari Amedeo Turello ha celebrat que la mostra plasmi l'evolució de la fotografia i de la representació de la dona. Ha reflexionat que en un principi es presentava una dona més connectada a la publicitat i amb allò sensual "perquè és el que venia". Ha concretat que la mostra vol analitzar la "complexitat" de les dones. Segons ha explicat Turello a l'ACN, a les fotografies s'hi pot veure l'evolució de la societat i de l'estil. Pel que fa a la dona, s'hi veu des de la nuesa dels retrats del principi de la història del calendari fins a la representació del moviment feminista. El comissari ha opinat que el calendari s'ha actualitzat amb els nous temps i ha canviat en com es presenta a la dona i els seus rols. Davant de persones que poden considerar que les fotografies tracten la dona com un objecte, Turello ha afirmat que això no és així i que no és la línia del calendari. De fet, ha apuntat que hi apareixen destacades dones amb un paper dins la societat i que aposten pel seu potencial en la música, l'art o l'esport. Lluís Homar dirigeix a Barcelona "La discreta enamorada", "obra perfecta" de Lope de Vega Després de reconèixer que la mostra presenta treballs "bons i dolents" del calendari, ha assegurat que cal veure tota la història per "aprendre i fer-ho millor". Això sí, ha aplaudit que Pirelli donés llibertat als fotògrafs per treballar. La dificultat de triar les imatges Turello ha explicat que la selecció de les 450 fotografies va ser "difícil" però que finalment va fer-ne una selecció personal d'acord amb el seu gust estètic. El fotògraf italià s'ha considerat un feminista i ha definit les dones com "les úniques que tenen capacitat de guiar-nos". També ha posat de manifest que "no és dolent ser bonica" i que el més important és que les dones siguin les "propietàries" del seu destí i la seva bellesa. "Que siguin felices amb elles mateixes", ha reclamat com a prioritat. Finalment, també ha reivindicat el treball fotogràfic més tradicional amb la impressió de les instantànies en paper. "Tothom s'ha convertit en fotògrafs amb els telèfons mòbils. El mitjà real de la fotografia és el paper", ha recordat.