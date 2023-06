'Picasso a la donació Busquets' és la primera exposició temporal que organitza el Museu de Montserrat des de la irrupció de la pandèmia. "Significa un retorn a la normalitat", explica el director de l'equipament, Xavier Caballé. La mostra, que arrenca aquest divendres i s'allargarà fins el 6 de gener de 2024, recull una part del llegat que l'arquitecte Xavier Busquets va deixar al Monestir l'any 1990. En concret, s'exposen obres de Picasso que Busquets va anar adquirint fruit de l'amistat que tots dos van forjar arran de l'encàrrec que l'arquitecte li va fer a l'artista per decorar la nova seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (1962). Es poden veure 16 cartells d'exposicions de Picasso i també de curses de braus que organitzava.

Caballé ha explicat que un dels reptes que tenen per endavant és captar el públic català, ja que un 80% dels visitants del museu són estrangers. El director del museu admet que "el poble català puja a Montserrat sobretot per veure la basílica, la Mare de Déu de Montserrat i per la pregària". "El museu és un complement i és la funció que ha de tenir, però esperem que també li puguin dedicar una estona", exposa. En aquest sentit, ha dit que s'estan acostant a les xifres de visitants d'abans de la pandèmia, tot i que encara no s'hi ha arribat. Abans tenien uns 15.000 visitants mensuals, i ara uns 12.000.

El llegat de Xavier Busquets a Montserrat

L'arquitecte Xavier Busquets va deixar al Monestir una part del seu llegat l'any 1990. Es tracta d'una col·lecció on s'hi troben des de peces arquitectòniques fins a obres dels grans noms de l'impressionisme o de la pintura catalana, en què Picasso n'és un dels autors més ben representants. De fet, l'amistat entre Picasso i Busquets es va forjar a partir de l'encàrrec que l'arquitecte li va fer al pintor perquè fes els frisos de l'edifici de la nova seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, inaugurada l'any 1962, a la Plaça Nova de Barcelona.

Fruit de la intervenció de Picasso en el projecte, Busquets va viatjar sovint al sud de França, on l'artista malagueny va residir gairebé els últims trenta anys de la seva vida. Aquestes visites, que tenien l'objectiu de fer el seguiment de l'encàrrec, van ser l'inici d'una amistat, compartint estades i converses amb el pintor i la seva última esposa, Jacqueline Roque, i també amb tots aquells amics, artistes i fotògrafs que envoltaven Picasso. Durant aquelles estades, Busquets va aprofitar per fer-se signar les obres de Picasso que anava adquirint i que actualment formen part del fons del Museu de Montserrat -tot i que en gran part no es mostren a la col·lecció permanent-.

La comissària de l'exposició, Montserrat Marín, explica que el llegat que s'exposa en aquesta mostra temporal, que coincideix amb el cinquantè aniversari de la seva mort, està acompanyat de documentació i fotografies referents a la donació, així com també llibres, imatges o articles de premsa, que contextualitzen les tres principals etapes d'aquest recorregut: l'arribada de la donació a Montserrat; els anys de Picasso al sud de França; i l'interès creixent per l'obra de Picasso a Barcelona gràcies a l'impuls de la Sala Gaspar.