Roba Estesa ha publicat aquest dilluns la cançó ‘Stikinlova’ (Halley Records) a ritme de pop-rock electrònic. A través de la lletra, el grup descriu la sensació de connectar amb les amigues en un ambient relaxat i divertit, i la importància de tenir persones amb les que poder-se donar suport, tant en els bons com en els mals moments. La cançó està acompanyada per un videoclip carregat de referències cinematogràfiques que van des de ‘High School Musical’ o ‘Les Macedònia’ i està realitzat per Pablo Montes i Gemma Martz.

Produïda per elles mateixes amb Xerach Peñate i André Nascimbeni al capdavant, la cançó camina a ritme de fusió urbana, pop-rock i arranjaments electrònics, com ha explicat el seu segell. Amb ‘Sikinlova’, la banda reivindica i entén l’amor i l’amistat en un context estiuenc "com a espais i persones amb les quals celebrar els vincles i l’alegria, però també espais i persones amb les que alhora es pot fer boicot al sistema capitalista i denunciar la fiscalització de l’amor". El videoclip de ‘Stikinlova’, gravat al Camping El Llac de Banyoles, ha estat realitzat per l’equip habitual , Pablo Montes Frouchtman i Gemma Martz, amb l’art de Marta Silgado. La peça audiovisual captura la diversió i la bellesa d'un campament d’estiu. A través d'una atmosfera divertida, mostra un grup d'amigues que gaudeix de diverses activitats a l'aire lliure. S'hi poden trobar referències a ‘Camp Rock’, ‘High School Musical’, ‘But... I’m a Cheerleader’, ‘Macedònia’ o ‘La Llamada’, entre altres.