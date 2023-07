Els Pets renoven el seu vincle amb el Bages amb un bon concert a Fonollosa

L’Alzina del Mas Serarols va veure passar, dissabte a la nit, una tempesta de pop. Els autors: Els Pets, que tornaven al Bages amb el seu «1963» encara calent, tot i que sigui de l’any passat. El públic, que no va deixar ni una entrada per vendre, així ho va entendre, i va seguir amb tanta emoció les cançons de sempre del trio de Constantí com les més recents.

El públic, d’edats molts diverses, va començar el concert de les Vesprades de Fonollosa assegut, però l’etiqueta no va durar gaire. Lluís Gavaldà, que dissabte reconeixia a aquest diari que «el Bages és el nostre graner de públic i de concerts», es va encarregar de renovar el compromís amb la comarca, interactuant amb l’audiència, rendida al poder escènic de la banda. El grup es va acomiadar de Fonollosa amb un «Bon dia» que va posar el colofó a un repertori ple d’una mica de tot. També de discurs antimonàrquic, molt aplaudit a l’auditori sota l’alzina.