La Unesco i la Unió Internacional d’Arquitectes han anunciat aquest dilluns l’elecció de Barcelona com a capital mundial de l’arquitectura per al 2026, una iniciativa que busca remarcar el paper de l’arquitectura i l’urbanisme en la cultura i la identitat de les ciutats, així com el seu desenvolupament sostenible.

Barcelona serà la tercera capital del món en ostentar aquest títol, que es renova cada tres anys, després de Rio de Janeiro el 2020 i Copenhaguen aquest any.

«Barcelona continuarà construint sobre els èxits de Copenhaguen, transmetent com l’arquitectura i la cultura poden fer front als reptes actuals per al benefici públic mundial i les generacions futures», ha assenyalat la directora de la Unesco, Audrey Azoulay, en un discurs a la capital de Dinamarca amb motiu del Congrés Mundial d’Arquitectes de l’UIA.

Actes el 2026

Com a Capital Mundial de l’Arquitectura, Barcelona acollirà una sèrie d’actes al llarg del 2026 que es desenvoluparan en cooperació amb el Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE) i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

L’Ajuntament barceloní també «facilitarà un ampli programa d’esdeveniments, exposicions, activitats i empreses que demostrin i destaquin clarament el valor i la importància de la contribució de l’arquitectura i el disseny urbà al desenvolupament sostenible de la ciutat», ha indicat en un comunicat la Unesco, que té la seva seu a París.

Això facilitarà, segons l’agència de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, «oportunitats d’aprenentatge públic» com tallers, conferències, festivals i visites públiques enfocades a descobrir «la identitat i el patrimoni arquitectònic i urbà únic de la ciutat, com a marc per a la coexistència de diverses comunitats amb diferents necessitats».

Barcelona va ser designada per recomanació d’un comitè conjunt de la Unesco i l’UIA per a la capitalitat mundial de l’arquitectura, presidit per l’eminent arquitecte francès Dominique Perrault.