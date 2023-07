El jove actor bagenc Jan Buxaderas (Aguilar de Segarra, 2000) interpreta un dels papers principals de "Jo mai mai", la nova sèrie de TV3 produïda per Abacus. El rodatge de la producció acaba de començar i s'espera que s'estreni el 2024. Ambientada en unes colònies d'estiu i rodada quasi íntegrament en l'entorn del Vallès Oriental (també a Banyoles i als Pirineus), l'equip de la sèrie "Jo mai mai" està en ple rodatge d'unes trames que aborden els grans temes de l'adolescència actual. Aquest projecte transmèdia combina diverses històries d'amistat i d'amor a través de les emocions i la diversió, i amb la música en català que ha estat referent durant les últimes dècades revisitada com a teló de fons.

"La sèrie ens fa reviure aquesta etapa que tots hem passat d'anar de colònies i que hem gaudit tant, també inclou trames més dramàtiques, però amb el contrapunt d'altres més disteses i juvenils", comenta Buxaderas, que serà un dels protagonistes d'aquesta sèrie coral, juntament amb Claudia Riera ( 'El Internado: Las Cumbres', 'Vis a vis: El Oasis'). El jove repartiment de la sèrie compta també amb noms com Maria Morera, Biel Rossell, Berta Rabascall, Imèn Akandouch, Joel Cojal, Aleix Otem i Zoe Arnao.

Abans de les colònies de ficció, tots ells en van fer unes de reals per cohesionar l'equip cosa que els ha ajudat a generar unes molt bones dinàmiques que es noten molt en el rodatge, han explicat els actors i actrius.

"Jo mai mai" vol connectar amb el públic adolescent i jove tant per les trames com per la naturalesa digital i transmèdia del projecte, però també vol ser un retorn nostàlgic al passat per a les generacions d'adults que van créixer amb el boom del rock català.