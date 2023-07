La minisèrie "El cuerpo en llamas", protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez i rodada a Manresa, s'estrenarà a Netflix el pròxim 8 de setembre. El rodatge de la producció, inspirada en el cas real de l'homicidi d'un guàrdia urbà en el pantà de Foix (Barcelona) el 2017, va aterrar en fins a dues ocasions a la capital del Bages.

La primera fase de filmació es va dur a terme a l'octubre del 2022. La productora va fer parada al centre de la ciutat i entre els detalls que es van deixar veure hi havia una oca amb un arnès i un cotxe de la Policia de Barcelona (i no Guàrdia Urbana). Aquests és un dels elements més representatius, tenint en compte que la sèrie narra l'assassinat de Pedro Rodríguez (interpretat per Jose Manuel Poga), un agent policial, que van dur a terme dos companys més, Rosa Peral (Úrsula Corberó) i Albert López (Quim Gutiérrez).

Al Passeig Pere III es va escenificar un espai de venda top-manta. Coincideix que Albert López i Rosa Peral van ser investigats també per la mort l'agost del 2014 d'un venedor ambulant, José Antonio González, durant una persecució quan estaven de servei. Ambdós actors van treballar per la zona, per on se'ls va poder veure vestits amb uniformes policials.

A principis de gener del 2023, l'equip es va tornar a instal·lar al tram del Passeig de davant el Centre Cultural el Casino per recrear una Diada de Sant Jordi. En aquesta segona jornada de rodatge, només hi va ser present Corberó.

Una sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana

La història, que recupera la trama del crim de la Guàrdia Urbana, comença quan apareix el cadàver d’un home calcinat a l’interior d’un cotxe al pantà de Foix, a Barcelona. Es tracta de Pedro Rodríguez un agent policial.

Ningún fuego se enciende solo 🔥 #ElCuerpoEnLlamas, protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez, llega el 8 de septiembre. pic.twitter.com/bvQYnafcJm — Netflix España (@NetflixES) 4 de julio de 2023

El succés desperta ràpidament l’interès de l’opinió pública, i més a mesura que la investigació va revelant una xarxa de relacions tòxiques, enganys, violència i escàndols sexuals que involucren Pedro i dos dels seus companys policies: la parella Rosa Peral i l’ex xicot d’aquesta, Albert López. Els dos últims van ser condemnats el 2021 per la causa.

"El cuerpo en llamas" està dirigida per Jorge Torregrossa, que exerceix també de productor executiu, i Laura Mañá i escrita per Laura Sarmiento.