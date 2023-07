Els colors, les sonoritats i l'esperit transgressor de l'art més experimental han omplert Moià aquest dissabte en la vuitena edició del festival Ex Abrupto. Sota el lema Distopia, les instal·lacions artístiques, les performances o les exposicions de més d'una seixantena d'artistes han tornat a captivar un públic nombrós, tant local com de fora, disposat a deixar-se sorprendre per unes propostes artístiques no sempre fàcils d'interpretar a primera vista, però que no deixen indiferent a l'espectador.

El director del festival Ex Abrupto, Eudald Van der Pla, ha destacat que la jornada ha estat "un èxit rotund", tenint en compte la gran afluència de visitants que han acudit a la capital moianesa per submergir-se en les creacions artístiques. "Amb el temps, el festival ha anat fidelitzant un públic transversal, de totes les edats, que connecten cada vegada més amb la proposta", ha assenyalat el director, posant en relleu que el festival va néixer amb la voluntat de descentralitzar l'art contemporani i acostar-lo a nous públics. De fet, la simpatia que desperta el festival s'ha constatat amb el fet que els veïns han cedit els baixos de l'històric carrer de Sant Sebastià per acollir les creacions d'art contemporani, que enguany també han aflorat en altres punts com al parc Francesc Viñas, a la biblioteca o a l'antiga fàbrica tèxtil Les Faixes. Les diferents propostes d'escultura, videoart o fotografia, firmades per artistes com Juana Dolores, Joan Pallé, Txema Salvans o Maria Sevilla, han destacat per la seva lluminositat i pels missatges clars i contundents de crítica social, molts relacionats amb la dependència a les tecnologies o les desigualtats socials. Les cares d'estranyesa i admiració a parts iguals han estat les reaccions més comunes entre el públic que ha admirat les obres i ha testimoniat alguns dels espectacles itinerants que s'han celebrat al llarg de la jornada. Un dels més aplaudits ha estat la performance protagonitzada pel grup artístic Antídrum, que ha sorprès per una posada en escena transgressora en què els protagonistes dansaven al carrer absolutament despullats, tot reivindicant la bellesa dels cossos més enllà dels cànons estètics. Al final de la jornada, Van der Pla ha fet una valoració positiva d'un festival que enguany també ha reforçat els lligams amb el territori, a partir de la col·laboració de l'artista Irma Marco i els pessebristes de Moià en alguna de les creacions d'art contemporani, entre altres.