Els llibres ja són als prestatges i, a partir d’aquest dissabte, a disposició dels lectors que vulguin entrar a remenar i comprar. La Llibreria Murmuri, que regenten l’Anna Hernàndez i l’Alba Gràcia a Manresa, obre portes amb una festiva jornada inaugural que començarà a les 11 h i convida tothom qui vulgui a participar-hi fins al migdia.

«Volem que sigui un espai cultural», explicaven ahir les llibreteres mentre enllestien els darrers retocs abans de pujar avui per primer cop la persiana del local de 47 m2 quadrats útils del número 8 del carrer del Cap del Rec, al barri antic de Manresa, a tocar de la plaça Major. Les primeres activitats estan programades per avui mateix: en una de les parets de l’establiment s’exhibeix una selecció d’il·lustracions de Maria i Punt; a les 12 h tocarà el grup musical Lamentos Manrusianos i, una hora més tard, agafarà el relleu Dj Ams Konta. «Ser en aquest barri és una elecció conscient», diuen, convençudes que és un bon lloc per a una iniciativa amb un fort component comunitari.

La Murmuri és un projecte que s’inscriu en la voluntat de promocionar i divulgar la literatura de pensament crític, motiu pel qual «tenim força assaig polític». Però entre els 1.300 títols que omplen la llibreria també hi ha espai per a la novel·la i els àlbums infantils, entre altres gèneres. Hernández i Gràcia militen en moviments socials i formen part de la Xarxa d’Estructures Populars i Comunitàries de Manresa. La llibreria, a més, està integrada en la Fundación de los Comunes -«no té res a veure amb el partit polític», avisen- una xarxa d’àmbit estatal que agrupa diferents projectes polítics i on també hi ha inscrits establiments del mateix sector com la Synusia, de Terrassa; Traficantes de sueños, a Madrid; Katakrak, de Pamplona; i Suburbia, a Màlaga.

«Creiem en la cultura del dissens, en recuperar el debat obert i incentivar la curiositat», apunta Gràcia. Les seccions temàtiques on s’agrupen els llibres mostren la voluntat d’incidir en els grans fets del present. «Si algú vol intentar entendre que està passant a Ucraïna, per exemple, pot venir i trobar un llibre que en parli», afegeix. El feminisme, el món digital i la ultradreta, entre altres, són qüestions candents que reclamen textos que ajudin a desxifrar-los.

En aquest sentit, Murmuri ja té programada per al 23 de febrer la presentació d’Alçades per la Terra, un llibre col·lectiu publicat per Descontrol que tracta el renaixement de les lluites pel clima. En dates encara per concretar també es muntaran trobades per parlar de Barcelona metròpoli-empresa (Virus) i Trumpismos, de Miguel Urbán (Verso), la revista Zona de estrategia i els treballs de Laura Macaya en defensa dels drets de les treballadores sexuals.