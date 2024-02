El duet Estopa i la banda Amaral s'han incorporat a la programació de la tercera edició del festival Occident Summerfest, que tindrà lloc aquest estiu a Puigcerdà.

Segons informa Grup Clipper's, organitzador d'aquesta cita musical i d'altres de referència a la província de Girona com la de Cap Roig, el grup aragonès Amaral actuarà el 22 d'agost, mentre que els germans Muñoz ho faran el dia 26.

A aquestes dues noves confirmacions se sumen també les de la formació de tribut Abba The New Experience i la de públic familiar El Pot Petit, previstes per al 18 i 19 d'agost respectivament.

Els responsables de l'Occident Summerfest ja havien avançat anteriorment les actuacions d'Álvaro de Luna i Marlon, The Tyets, Luz Casal, Joan Dausà i Taburete.

El president de Grup Clipper's, Juli Guiu, ha manifestat la seva gran satisfacció per la selecció d'artistes amb què comptarà el festival aquest any, que reuneix els "més destacats del moment" per atraure persones de totes les franges dʻedat.