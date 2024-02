La coproducció catalana '20.000 espècies d'abelles', d'Estíbaliz Urresola, parteix com la favorita als Goya amb 15 nominacions, seguida de prop per 'La societat de la neu', de J.A. Bayona amb 13, en una edició dels premis marcada per l'accent català i l'aval internacional de moltes produccions. Les segueixen 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice; i 'Saben aquell', de David Trueba, amb 11 cadascuna. 'Un amor', d'Isabel Coixet opta a 7. Totes cinc, a més, aspiren al Goya a la millor pel·lícula. També destaquen 'El mestre que va prometre el mar' (5), de Patrícia Font, i 'Robot dreams' (4), de Pablo Berger. La cantant i actriu Ana Belén i els Javis seran els mestres de cerimònies de la gala, que tindrà lloc aquest dissabte a Valladolid.

La cinta d'Estíbaliz Urresola arriba als Goya amb l’Os de plata a la millor protagonista a la Berlinale per la joveníssima Sofía Otero. També va ser premiada al Festival de Màlaga amb la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula i el premi a millor actriu de repartiment per a Patricia López Arnaiz.

La segueix de molt a prop 'La societat de la neu’, de J. A. Bayona que, amb 13 candidatures, que arriba als guardons de l'Acadèmia del Cinema espanyola amb dues nominacions als Oscar. Qui també entrarà per la porta gran a la gala serà Pablo Berger amb la seva estrena en el món del traç, 'Robot dreams', que és candidata a Hollywood com a millor pel·lícula d'animació.

Principals categories

Com a candidates a millor pel·lícula hi ha '20.000 espècies d'abelles', d'Estíbaliz Urresola; 'La societat de la neu', de J.A. Bayona; ‘Cerrar los ojos’, de Víctor Erice; ‘Saben aquell’, de David Trueba, i ‘Un amor’, d’Isabel Coixet. Els nominats a millor direcció són Víctor Erice; Elena Martín -per 'Creatura'-; J. A. Bayona; David Trueba i Isabel Coixet.

A la categoria de millor actor protagonista, els nominats són Manolo Solo, pel seu paper a ‘Cerrar los ojos’; Enric Auquer, per la interpretació a ‘El mestre que va prometre el mar’; David Verdaguer, per ‘Saben aquell’; Hovik Keuchkerian, per ‘Un amor’, i ‘Alberto Ammann’ per ‘Upon Entry (L'arribada)’. A millor actrius, els nominats són Patricia López Arnaiz, per ‘20.000 espècies d'abelles'; ‘María Vázquez’ per ‘Matria’; Malena Alterio, per ‘Que nadie duerma’; Carolina Yuste per ‘Saben aquell’, i Laia Costa per ‘Un amor’.

Pel que fa al millor actor de repartiment, els nominats són Martxelo Rubio per la producció d'Urresola; Juan Carlos Vellido per ‘Bajo terapia’; Jose Coronado per ‘Cerrar los ojos’; Álex Brendemühl per ‘Creatura’ i Hugo Silva per ‘Un amor’. Quant a la millor actriu de repartiment, competiran per recollir l'estatueta Ane Gabarain i Itziar Lazcano per '20.000 espècies d'abelles'; Clara Segura per ‘Creatura’; Ana Torrent per ‘Cerrar los ojos’ i Luisa Gavasa per ‘El mestre que va prometre el mar’.

En la cursa al Goya a la millor direcció novella, s’ha nominat a Estibaliz Urresola; Itsaso Arana, directora de ‘Las chicas están bien’; Álvaro Gago, director de ‘Matria’; Alejandro Marín, director de ‘Te estoy amando locamente’, i Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vásquez, d’’Upon Entry (L'arribada)’.

En l’apartat de millor film d’animació, els nominats són ‘Dispararon al pianista’, ‘El sueño de la Sultana’, ‘Hanna y los monstruos’, ‘Momias’ i ‘Robot Dreams’. I a millor documental: ‘Caleta Palace’, ‘Contigo, contigo y sin mí’, ‘Esta ambición desmedida’, ‘Iberia: naturaleza infinita’ i ‘Mentre siguis tu. L'ara i aquí de Carme Elias’, que ha recollit fa pocs dies el Gaudí a millor documental.

Carla Simón i Neus Ballús opten a Goya

Carla Simón tornarà a competir als Goya on s’ha nominat ‘Carta a mi madre para mi hijo’ com a millor curtmetratge de ficció. També s’ha nominat el curt de Neus Ballús ‘BLOW!’ com a millor curtmetratge documental.