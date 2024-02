L'escriptor cardoní Joan Company ha guanyat la categoria de Relat Curt en llengua catalana al 9è Certamen Literari celebrat a la localitat valenciana de Montserrat, a la comarca de la Ribera Alta, per l'obra Gentrificació. El guardó s'afegeix a altres distincions rebudes en les últimes setmanes per un autor que conrea des de fa anys el gènere de la narrativa breu.

El concurs consta de cinc categories i, a més de Company, també van guanyar Manuel Izquierdo (relat curt en castellà), Pau Marqués (quadern de viatge), Guifré Miquel (microrrelat) i Víctor Sellés (poesia urbana). Gentrificació explica la història "d'una dona que va ser violinista al Liceu i que ara malviu en un Raval on els preus han pujat molt; per poder pagar el lloguer, la dona baixa al carrer a tocar el violí, que ja tenia oblidat, i fa de vigilant pels narcotraficants del barri amb el so de l'instrument". El text, afegeix el bagenc, té un aire de "tragèdia grega".

Company ha rebut 400 euros com a dotació econòmica del certamen i el relat serà inclòs en el llibre amb les obres guanyadores que aviat s'editarà en format digital.

Dies enrere, el cardoní es va imposar en el 1r Vila del Llibre de Balaguer amb el relat Els ponts de Balaguer, una obra que formarà part del volum on es publicaran els vencedors de cadascuna de les nou viles del llibre. La particularitat d'aquest concurs és que cada autor només es podia presentar en una convocatòria.

D'altra banda, Company va quedar tercer en 41è Certamen Literari de Sant Antoni de la localitat del Perelló (Baix Ebre) amb Una partitura providencial.

Dos relats de l'autor bagenc formen part de sengles reculls propiciats per altres concursos. D'una banda, el llibre Deixa'm que et conte amb les obres del 1r Premi de Narrativa Curta Arnau Llibertat, celebrat a Puçol (València); de l'altra, Val i trenta, el títol del volum que aplega les peces del 4t Premi de Relat Breu Maribel Vendrell Mendoza dels Premis LIteraris Ciutat de Carlet (València).