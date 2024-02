El Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana i L'Auditori han presentat aquest dilluns la cinquena edició del festival Barcelona Obertura Spring Festival que se celebrarà del 5 al 24 de març amb una selecció de les propostes més destacades de les tres institucions culturals. La programació comptarà amb més de 500 artistes internacionals i talents locals, 40 concerts i 26 escenaris arreu de Barcelona. L'Obertura Spring Festival reunirà noms reconeguts com Bob Wilson, Anna Vinnitskaya, Jordi Savall, Alisa Weilerstein, Augustin Hadelich i Teodor Currentzis. Pel que fa al festival Ciutat de Clàssica, oferirà 23 concerts gratuïts en espais icònics de Barcelona amb diversos programes d'encàrrec.

La programació del Barcelona Obertura Spring Festival comptarà amb una de les produccions estrella de la temporada del Liceu 'El Messies de Händel', revisat per Mozart, sota la direcció de Robert Wilson. Josep Pons i un bouquet de solistes referents com ara Julia Lezhneva, Kate Lindsey, Richard Croft i Krešimir Stražanac oferiran una lectura excitant, precisa i emocionant.

El Palau de la Música Catalana portarà set propostes artístiques de la mà de noms com la Franz Schubert Filharmonia, el Quartet Casals, The English Concert o 'Passió segons Sant Joan de Bach' sota la direcció de Jordi Savall.

En concret, la Franz Schubert Filharmonia oferirà un programa amb obres de Beethoven i Mozart dirigit per Christoph Eschenbach, la pianista Anna Vinnitskaya protagonitzarà un programa amb obres de Franck, Skriabin, Widmann i Schumann i el Quartet Casals interpretarà 'L’Art de la Fuga de Bach, Reflections on the Theme B-A-C-H' i el quartet 'Razumowsky' de Beethoven. The English Concert oferirà 'L’incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi' sota la direcció de Harry Bicket, amb Jeanine De Bique que encapçala un elenc de solistes, juntament amb el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

El director Jordi Savall, acompanyat pels seus conjunts, Le Concert des Nations i La Capella Reial de Catalunya, dirigirà la 'Passió segons Sant Joan de Bach' i Peter Whelan, juntament amb English Baroque Soloists i Monteverdi Choir presentarà l’oratori bíblic 'Israel a Egipte' de Händel. L'italià Andrè Schuen debutarà al Palau amb un programa amb 'El corn màgic de la joventut' de Gustav Mahler al centre, acompanyat per l’Ensemble de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i dirigit per la directora Anna Sułkowska-Migoń.

L'Auditori proposarà set cites dins el Barcelona Obertura Spring Festival, de les quals quatre seran estrenes mundials de creadors catalans. La violoncel·lista Alisa Weilerstein amb Inon Barnatan al piano oferiran tot un tour de force interpretant la integral de sonates per a violoncel i piano de Beethoven. L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) presentarà tres programes dins el festival, totes elles sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morlot.

El primer programa serà amb el reconegut violinista Augustin Hadelich, on interpretaran la Simfonia n. 4 de Brahms, el concert per a Violí n. 1 de Britten i seran els encarregats de l’estrena absoluta de Utopia d’Oriol Saladrigues. El segon programa comptarà amb la veu de la mezzosoprano Fleur Barron, i interpretaran las 'Cinco Canciones Negras' de Montsalvatge, 'Shéhérazade', 'Pavane pour une infante défunte' i 'Daphnis et Chloé de Ravel' (el programa que l’OBC portarà de gira a les mítiques sales Elbphilharmonie d’Hamburg i Konserthuset d'Estocolm) i tindrà lloc l’estrena absoluta de l’obra 'Las constelaciones que más brillan' de la compositora Raquel García-Tomás.

L’OBC acompanyarà al pianista Denis Kozhukhin i la soprano Anna Devin, en un programa amb la Simfonia n. 7 de Sibelius, el concert per a piano n. 2 de Brahms i l’estrena absoluta de 'Songs for Júlia' del compositor Josep Maria Guix.

L'Auditori i Ibercamera oferiran el concert a càrrec de MusiAeterna sota la batuta de Teodor Currentzis interpretant el Requiem de Mozart i el concert amb l’Orquestra Simfònica de Düsseldorf i el director Adam Fischer, qui ens oferiran la Simfonia n. 5 de Mahler i la Simfonia n. 45 de Haydn.

El festival acabarà amb la darrera proposta de L'Auditori, protagonitzada per la Banda Municipal de Barcelona amb José Pascual-Vilaplana a la direcció, l’estrena absoluta de la Simfonia Gaudí, obra del compositor Albert Guinovart.

El Ciutat de Clàssica

En roda de premsa també s'ha presentat el festival Ciutat de Clàssica, que es durà a terme del 6 i el 23 de març amb una programació que abraça tots els districtes de Barcelona.

La programació d'enguany gira al voltant del 150è Aniversari d'Arnold Schönberg: amb motiu de la celebració del seu naixement es descobriran les seves creacions durant la seva estada d’un any a Barcelona.

Al llarg de 5 concerts, es descobriran obres claus de tres gran figures femenines de la composició, en gran part desconegudes pel públic general. Tres compositores amb una veu molt singular i llenguatge icònic: Dora Pejačević (Croàcia, 1885-1923), Marie Jaëll (França, 1846-1925) i Amy Beach (Estats Units, 1867-1944).

El Made in Barcelona inclourà 5 concerts amb repertoris inspirats, creats o interpretats a la ciutat, que recullen la història de visites i estades de grans músics i compositors a Barcelona.

A més, el Festival proposa diversos programes encàrrec, com ara els recitals a càrrec dels organistes Jaime González-Sierra i Berenguer Montserrat que realitzaran dos concerts al voltant de la producció musical per a orgue a Barcelona, creant un recorregut per varies esglésies de la ciutat.

Els 23 concerts del Ciutat de Clàssica comptarà amb 200 músics entre els que hi haurà el Quartet Atenea (Premi El Primer Palau 2022 i Prix Crédit Suisse del Festival de Lucerna 2023); el Bärhof Ensemble, qui estarà a càrrec de l’estrena absoluta d’una peça del compositor Joan Magrané; el debut a l’Estat Espanyol de la jove pianista francesa Arielle Beck; i el debut a casa nostra del guardonat Trio Orelon (amb el català Arnau Rovira i Bascompte al violoncel); entre d’altres. Els cors del Palau de la Música Catalana (Cor de Noies i Cor Mitjans),els músics de l’orquestra del Liceu i de l’OBC presentaran un total de sis concerts.

270.000 euros de pressupost

El pressupost de les dues iniciatives, que compten amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, és de 270.000 euros. La xifra d'assistents del 2023 va ser del Ciutat Clàssica amb 2.234 persones i l'Spring Festival amb un 78% d'ocupació mitjana dels 3 equipaments.